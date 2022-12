Ya fue promulgada: Qué considera el suicidio femicida y cuál es la pena para el “inductor de suicidio”

En el marco de la conmemoración del Día Nacional Contra el Femicidio, el presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, promulgaron la legislación que tipifica el suicidio femicida.

Lo anterior se relaciona además con la promulgación de la denominada Ley Gabriela (Ley 21.282) en 2018, cuando se reconoció al femicidio en el Código Penal como un delito propio y autónomo, fuera del parricidio u homicidio.

En su concepción legal, éste se configura como un delito de género contra las mujeres, cometido por hombres y con dolo por razones de odio, desprecio o misoginia, expresado en dos figuras: Femicidio íntimo de pareja o femicidio no íntimo, cuando todo asesinato de mujeres y niñas por razón de su género.

Suicidio femicida

Esta nueva legislación, tal como señala su nombre, tipifica los delitos de inducción al suicidio y el suicidio femicida. Es decir, se aplicaría en aquellas instancias donde las víctimas de violencia de género deciden quitarse la vida tras una o más agresiones por parte de su pareja, o bien ante la incitación a su muerte.

¿Pero qué es el suicidio femicida? De acuerdo al proyecto que ya es ley, se considera “inductor de suicidio, en calidad de autor de femicidio, el hombre que, habiendo tenido una relación de pareja con una mujer, con o sin convivencia, haya vulnerado su integridad física o psíquica”.

Lo anterior, “mediante actos de cualquier tipo de violencia contra ella, y que por dicha causa, la víctima haya sufrido un grave deterioro emocional y depresión profunda, que la hayan llevado a suicidarse, aun cuando ya hayan cesado los actos constitutivos de violencia”.

En cuanto a las penas, quien induzca a otra persona a cometer suicidio “será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. Si por tal circunstancia se produjera la muerte, la pena será de presidio menor en sus grados medio a máximo”.

Reparación integral

Paralelamente, dentro de los anuncios dados a conocer en la jornada, desde el gobierno se refirieron al proyecto de Ley que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familia.

Éste se originó tras una moción de las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo, Maya Fernández, Marcela Hernando, Pamela Jiles, Maite Orsini, Andrea Parra, Camila Rojas, Alejandra Sepúlveda y Gael Yeomans, presentada en enero de 2021.

Desde el Ejecutivo expresaron que, en relación a esto, se trabajó en una serie de indicaciones para añadir a la iniciativa:

Reconocer como víctimas a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de femicidio en cualquiera de sus grados -tentado, frustrado o consumado- a las personas bajo su cuidado, a sus familiares y a quienes tengan su representación jurídica.

-tentado, frustrado o consumado- a las personas bajo su cuidado, a sus familiares y a quienes tengan su representación jurídica. Reconocer la obligación de todos los órganos del Estado de articular medidas de protección social con preferencia hacia estas víctimas y, además, establecer una pensión para los hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidios consumados.

Finalmente el gobierno señaló que la fecha para dar a conocer el anuncio no solo se vincula a la conmemoración de este día tan significativo, sino que además en recuerdo al asesinato de Javiera Neira Oportus, de 6 años, a manos de su padre.

Fue en medio del contexto de violencia intrafamiliar cuando Javiera intentó defender a su mamá, Claudia. En ese instante, Alfredo Cabrera, su papá, la lanzó del séptimo piso y así provoco su muerte.

Justicia para Solange, Francisca y todas las que ya no están

En conversación con CHV Noticias, el hermano de Solange Medina, joven que se suicidó tras denunciar una serie de abusos sexuales por parte de sus primos, reconoció que “a raíz de esto ella entró en una depresión profunda; tenía el apoyo psicológico, psiquiátrico, pero su tortura y su infierno en la Tierra no pudo más“.

“Es un paso súper importante para la sociedad y para proteger a las mujeres de verdad, porque hoy en día vemos un porcentaje de suicidios a los que te lleva el ser abusada sexualmente que es grande”, agregó en cuanto esta ley.

Por otro lado, la madre de Francisca Moll, mujer que se suicidó en 2021 luego de sufrir violencia física, psicológica y sexual, además de chantajes económicos y amenazas a sus familiares, sostuvo que esto “para mí significa mucho, porque es una conquista que estamos haciendo las mujeres para que la sociedad nos proteja”.

“Mi hija en su carta de despedida me pide que luche para todas las mujeres. Me pone ‘el cazador anda suelto y libre de polvo y paja’, y yo a mi hija no le voy a fallar“, expresó Rosa.