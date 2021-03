Desde que el Colegio Médico emplazó a las autoridades a definir la semana del 29 de marzo han sido varias las voces que se han pronunciado a favor o en contra de postergar las elecciones de abril. Esto, a la luz de las críticas cifras de la pandemia del coronavirus que ha alcanzando nuestro país, con nuevos contagios que no se veían incluso en el peor momento de 2020.

El presidente Sebastián Piñera se refirió a este asunto durante el reporte diario del Ministerio de Salud, instancia en la que no participa regularmente. Allí, y con 7.588 nuevos infectados con COVID-19, el mandatario indicó que como gobierno están “analizando permanentemente la situación sanitaria”.

“La decisión del gobierno en materia de elecciones va a ser oportuna y va a privilegiar siempre la protección de la salud y la vida de todos nuestros compatriotas”, afirmó el presidente.

En medio de esta discusión, un grupo de personeros políticos y académicos presentó su propuesta “para no cancelar las elecciones de abril”, teniendo como antecedentes la crisis sanitaria y los números que ha registrado el país, así como también la eventual inclusión de un tercer día de sufragio.

Los analistas políticos Mauricio Morales, Kenneth Bunker y Tomás Duval, junto a los parlamentarios Pepe Auth (IND) y Tomás Fuentes (RN), presentaron una propuesta que apunta a ampliar el abultado proceso electoral de abril, donde las y los ciudadanos deberán definir a gobernadores regionales, concejales, alcaldes y convencionales constituyentes.

Junto a @MauricioMMQ75 @Tomas_Duval @tomasfuentes @kennethbunker en vez de postergar la elección proponemos ampliar la votación a 3 días y otras medidas q reducen al mínimo congestión y riesgo sanitario pic.twitter.com/S2W4rKfVbs — Pepe Auth (@pepe_auth) March 28, 2021

“Estamos conscientes que Chile vive una grave crisis sanitaria debido al COVID-19, lo que afecta de manera muy fuerte a millones de personas en todo el país, y que el resguardo de la salud es una prioridad”, reconoce en su inicio la misiva.

Sin embargo, indican que “diversos organismos internacionales que vienen estudiando la realización de elecciones en contexto de pandemia, han señalado que la alternativa de posponer elecciones debe evaluarse como último recurso, y que primero hay que ponderar cuidadosamente todas las opciones pro-elección”.

“Dada la dimensión de la crisis sanitaria, postergar las elecciones ahora, no aseguraría -en caso alguno- la pronta realización de estas. Llevamos 13 meses viviendo en una pandemia que todavía no logramos conocer completamente y sobre la que aún no existen certezas, incluso con un exitoso proceso de vacunación en marcha”, continúa.

Así, los cinco plantean la opción de realizar el proceso en tres días: 9, 10 y 11 de abril. Al mismo tiempo, el horario de funcionamiento iría desde las 08:00 hasta las 20:00, igual que el plebiscito de 2020.

Junto a ello, proponen implementar tres bandas horarias diarias, segmentadas para evitar aglomeraciones. “Esto implica que el Servicio Electoral establezca horarios exclusivos para determinados grupos de electores, pudiendo utilizar el criterio etario para realizar esa distribución”.

Asimismo, señalan que las 46 mil meses deberán estar ubicadas en “espacios amplios y/o abiertos”, como canchas, pasillos o patios. En relación a la remuneración de vocales de mesa, proponen que aumente a $150 mil por cada uno.

Esta propuesta, según quienes la suscriben, permite que finalmente sean sólo 19 personas por mesa en un rango de 4 horas, considerando la participación del 50% de los votantes en casa mesa.

De momento, la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados estableció que en la sesión de este lunes 29, desde las 11:00, sea discutida la posibilidad de postergar o no las elecciones.

Revisa la propuesta completa a continuación: