Un trágico comienzo fue el de marzo tras la muerte de dos menores de edad en el contexto de hechos delictuales, cada uno en dos comunas distintas. Esto, sumado al hallazgo de Tomás Bravo, niño de 3 años encontrado sin vida a kilómetros de donde se había visto por última vez.

Por estos hechos, grupos de personas salieron a manifestarse en la comuna de Maipú, donde murió un niño de 5 años. En Huechuraba, en tanto, la víctima fue una niña de 6. Ambos producto de las balas perdidas, conocidas como “balas locas”.

En paralelo, las familias de las víctimas se encontraron y abrazaron frente al Servicio Médico Legal, en un momento cargado del dolor de perder a un ser querido y, más aún, a tan corta edad.

Los padres y madres de ambos piden sólo una cosa: justicia.

“Mira dónde me entregaron a mi hijo. Pido justicia, no más. Que se mueva el Congreso con la ley de armas”, decía la madre del pequeño de 5 años. “Hagan todo lo posible, síganme a todos lados, porque quiero que esto no quede impune“.

Sus vecinos en Segunda Transversal, Maipú, salieron a Vespucio a mostrar su descontento y clamar por justicia en el caso.

De momento, aún queda saber quién fue el responsable del disparo que terminó con la vida del menor, para lo cual ya se han realizado los peritajes pertinentes.

En Huechuraba, vecinos también salieron a protestar por justicia en el caso de la menor de 6 años. “Esto ya es una causa nacional. No podemos mostrarnos indiferentes e insensibles“, dijo una residente de la comuna.

“No es posible que los sectores populares se estén llenando de globos. No es posible que una vez una familia tengan que entregar un hijo lleno de vida a enterrarlo”, agregaba por su parte otro vecino.

Según cifras de Fiscalía Nacional, en el periodo 2019-2020 fueron 6.101 las víctimas menores de edad que sufrieron delitos violentos.

Durante un evento en Peñalolén la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, comentó que “si bien hoy día tenemos 30% menos de ese delito en particular de la encerrona o portonazo, tenemos un nivel de violencia que no se justifica“.

“Cuando una persona está dispuesta a entregar su vehículo y el delincuente la mata, algo tenemos que hacer respecto a lo que como sociedad estamos construyendo“, agregó la subsecretaria.