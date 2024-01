¿Reelección en Providencia o candidata presidencial? Evelyn Matthei reveló los motivos de su decisión

La alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei, conversó con el programa Contigo en Directo de Chilevisión, donde se le preguntó por una eventual candidatura presidencial. “Aún no tengo la decisión tomada, me pasa que a este Gobierno aún le queda más de la mitad de su periodo y dos años es mucho tiempo. Yo sé que estoy bien en las encuestas, pero esta decisión hay que tomarla cuando falte menos tiempo, porque si hay otro que está mejor posicionado, apoyaré a esa persona, pero si resultara que soy yo, obviamente voy a ir, pero todavía no tomo la decisión”, dijo Matthei.