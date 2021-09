La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, se diferenció de su par de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, asegurando que “basta con mirar la experiencia, yo no pasé de la universidad al Parlamento”.

Sus declaraciones se dieron tras el intercambio de comentarios entre el diputado de Convergencia Social y la carta a La Moneda de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel.

Recordemos que el ex ministro de Desarrollo Social emplazó al representante del FA y el PC al decirle que “ser presidente es más que ser dirigente universitario. Se requiere haber liderado otra cosa que no sea la política, no haber sido sólo diputado en la vida, tener experiencias vitales”.

En ese contexto, al ser consultada por las diferencias entre su candidatura presidencial y la de Boric, la ex presidenta del Senado se alineó con su contrincante del oficialismo y afirmó en Radio Bío Bío Concepción que ella cuenta con más experiencia.

“Nos separa también un hecho bien relevante (…) que es la experiencia, que es conocer el Estado. Es saber que las cosas pasen en favor de las grandes mayorías. No es simplemente quedarnos en una declaración”, expresó.

“A nosotros no nos basta con declarar que los recursos que reciben las familias no son suficientes. Nosotros tenemos que ser capaces de trabajar como lo hicimos, a través de la agenda de mínimos comunes”, añadió la senadora.

Asimismo, indicó que “nosotros representamos un camino muy amplio desde la centroizquierda”, e insistió en su trayectoria política.

“En esta Cumbre Regional los diálogos se hacen desde la experiencia, no hablamos desde lo que hemos leído en un documento, hablamos desde haber recorrido (…) Desde conocer dificultades que hoy tienen ciudadanas y ciudadanos que viven en sectores rurales”, señaló.

“Tenemos experiencia para gobernar Chile”

El diputado respondió a la senadora en un punto de prensa, indicando que “si alguien quiere continuar con la experiencia de este último gobierno, puede votar por otro candidato. En eso no va a haber demasiada duda”.

En ese contexto, citó una canción de León Gieco: “Dicen que la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga la experiencia de mentir. Menos mal que nunca la tenga la experiencia de robar. Menos mal que nunca tenga la experiencia de matar”.

“Nosotros tenemos experiencia para gobernar Chile. Estamos completamente convencidos de ello”, sostuvo, añadiendo que “estamos siempre escuchando a nuestro pueblo y a las autoridades de las localidades para justamente complementar nuestros programas de gobierno y poder tener un gobierno que entregue dignidad al pueblo de Chile”.