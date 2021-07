Luego de confirmar su candidatura presidencial, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), se refirió a los primeros ejes que abordará en su campaña de cara a La Moneda.

La ex ministra de Educación se refirió al proyecto de indulto a detenidos en el estallido social, iniciativa que actualmente está siendo discutida en el Senado.

En primer término, Provoste criticó al Ejecutivo y afirmó que “que el gran legado de este Gobierno tiene que ver con las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. Lo que hemos señalado en nuestro trabajo legislativo, y también en la Cuenta Pública, es que se requiere avanzar”.

“No hay que tener miedo al diálogo, uno puede mejorar las iniciativas legislativas respecto a las materias de indulto”, agregó.

Posteriormente, reafirmó sus palabras de hace algunas semanas, apuntando que “a nadie le puede parecer indiferente en que hoy exista un uso abusivo de la prisión preventiva en nuestro país. La demora en las causas de muchos y muchas tiene que ver, no sólo en que no ha habido suficiente evidencia, sino porque, además, las instituciones no han actuado con celeridad en aquello”.

En este marco, hizo un llamado a que el Gobierno pueda “ser capaz de sentar en un espacio a hombres y mujeres que le den garantías a todos y todas en materia de Derechos Humanos”.

“A las víctimas, a las organizaciones y que puedan proponer una forma de verdad, de justicia y de reparación, que es importante para garantizar que las violaciones a Derechos Humanos no tengan causas de repetición en nuestro país”, concluyó.