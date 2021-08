La precandidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, llamó a participar en la consulta ciudadana que se llevará a cabo este sábado entre los aspirantes de Unidad Constituyente.

En el último debate, realizado este miércoles por señales radiales de Iberoamericana, la actual presidenta del Senado aseguró que ella y su equipo levantaron “una propuesta programática muy amplia y diversa, recogiendo la mirada de los territorios, de distintos pueblos que nos acompañan en este camino. No sentimos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho”.

En el espacio, la ex ministra de Educación aclaró que su candidatura “no es ganar por ganar, es la necesidad de que la centro-izquierda le ofrezca una alternativa distinta a nuestro país”.

“Que seamos capaces de pasar de este modelo que ha generado competencia, individualismo y desigualdad a un modelo socio-ambiental, que coloque a las personas en el centro de nuestras tareas, ese es nuestro compromiso”, agregó.

Mensaje al presidente Piñera

En la parte final del debate, Provoste reiteró sus críticas al presidente Sebastián Piñera y también al candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel.

“Nosotros creemos en la comunidad, en como todos juntos podemos hacer de nuestro país un lugar donde todos juntos podemos hacer de nuestro país un mejor lugar en donde vivir. Chile no se merece otro mal Gobierno de derecha, no podemos cambiar de un gerente a otro, no podemos cambiar de un Sebastián a otro”, señaló.

Finalmente, indicó que “queremos invitar a mirar a Chile con amor, que este sábado 21 sea el primer paso. Nos encontrarán en la papeleta y nosotros esperamos que la ciudadanía pueda participar en este proceso”.