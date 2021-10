La candidata presidencial de l DC, Yasna Provoste, se refirió este martes al proyecto de ley que permite un cuarto retiro de los fondos de pensiones, iniciativa que comenzará a ser vista mañana por la Comisión de Constitución del Senado.

En un punto de prensa, la actual senadora fue consultada respecto a si está dispuesta a presionar a los actuales parlamentarios del partido que se han mostrado en contra de la reforma constitucional, como, por ejemplo, Carolina Goic (DC).

Al respecto, la ex ministra de Educación señaló que “yo no le voy a hacer a los demás lo que no me gusta que me hagan”.

“Por lo tanto, nosotros no vamos a ejercer una presión como se pretendía hacer por parte del candidato de continuidad de este gobierno (Sebastián Sichel) en la tramitación en la Cámara de Diputados”, dijo Provoste en referencia a la denuncia de presiones que hicieron diputados oficialistas.

Sin embargo, la aspirante a La Moneda aclaró que “lo que vamos a hacer es conversar como lo que hemos hecho siempre con todos los parlamentarios y parlamentarias, particularmente en la oposición”.

“Hemos iniciado este camino y tenemos plena confianza en el trabajo que se va a desarrollar a partir de mañana en la Comisión de Constitución para llevar adelante el proceso de análisis”, afirmó.

Finalmente, respecto si incidirá en la decisión de los senadores, ya que precisamente ella votará a favor del cuarto retiro, Provoste enfatizó en que “ese es un elemento que todos los parlamentarios de oposición han conocido de primera mano y de primera voz”.