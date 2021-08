Molestia causó en parlamentarias de la oposición el rechazo a la idea de legislar el proyecto de despenalización del aborto, el cual fue rechazado en la Comisión de Mujeres de la Cámara Baja.

Las críticas apuntan directamente a la diputada de la DC Joanna Pérez, quien votó en contra de la iniciativa, lo que provocó que los dardos nuevamente apunten a la falange y a su candidata presidencial, Yasna Provoste.

Sin embargo, la presidenta del Senado salió al paso y señaló en su cuenta de Twitter que está “comprometida en que el proyecto sea aprobado”.

En el posteo, la aspirante a La Moneda afirmó que “he sido clara y lo reitero: la despenalización del aborto no es un tema valórico sino de DDHH de las mujeres y mi compromiso está en que el proyecto sea aprobado”.

“Me la jugaré para que diputados DC apoyen en la Sala la iniciativa. Las mujeres de Chile merecemos más”, cerró.

