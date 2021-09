La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, se refirió al proyecto de ley que permite un cuarto retiro de los fondos de pensiones, el que actualmente se está discutiendo en en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Pese a que la semana pasada su jefe de campaña aseguró que si se mantenía el IFE, ella votaría en contra de la iniciativa, la senadora no ha confirmado su rechazo a la iniciativa, que este miércoles continuará su tramitación.

En entrevista con Radio Cooperativa, la legisladora afirmó que “si hubiéramos tenido un Gobierno que se anticipara, las lógicas de los retiros no serían tema, porque aquí este debate no debería existir”.

“He votado a favor de los tres primeros retiros porque no existían alternativas”, dijo, aunque señaló que “ha cambiado el escenario”.

Posteriormente, reiteró que va a “esperar a que esta iniciativa llegue al Senado. Nosotros hemos sido capaces de dar gobernabilidad desde el espacio donde hemos estado, por tanto, vamos a manifestar nuestra posición cuando esta iniciativa llegue al Senado. He dado luces cuando dimos un paso importante al Gobierno a hacer lo que tenía que hacer a dar apoyo a las familias”.

Críticas a Sichel y a Piñera

Además, la aspirante a La Moneda criticó el anuncio del presidente Sebastián Piñera de un proyecto de ley que busca aumentar la Pensión Básica Solidaria a $177 mil.

“Hay que ser muy claros, el Gobierno de la derecha y de Sebastián Sichel no quiere avanzar ni un milímetro hacia un real sistema de seguridad social. Su único interés es seguir defendiendo el negocio de las AFP y los grandes capitales, eso es lo que representa la derecha y este Gobierno”, señaló.

Luego, Provoste recordó que “yo firmé un proyecto de ley para poner fin a las AFP mucho antes de ser candidata presidencial. Creo en un sistema solidario con aporte público, aporte del empleador y con ahorro individual. La discusión sobre el cuarto retiro es un camino separado”.

“Nosotros hemos marcado una posición clara respecto a este tema y he apoyado los tres retiros que se han presentado en el Parlamento. Lo he dicho desde el primer retiro. No es una lógica que a nosotros nos agrade, no forma parte ni siquiera de una política pública”, concluyó.