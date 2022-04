¿Contará con los votos?: Gobierno ingresó proyecto que declara inexpropiable los fondos de las AFP

Un agitado lunes fue el que se vivió en los pasillos del Congreso Nacional en torno a la votación de los proyectos del quinto retiro de las AFP. Sin embargo, además de ellos, y pasado el mediodía, el gobierno ingresó a la Cámara -con urgencia simple- la iniciativa que declara que los fondos de pensiones no podrán ser expropiados. Aún así, todavía hay parte de la oposición que no está conforme, por lo que todavía no se tiene certeza si contará con los votos necesarios para avanzar.