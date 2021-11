Un proyecto de ley busca que la utilización de animales en manifestaciones sea prohibida por completo. “Uno ve en la calle a Carabineros con perro y caballos. Eso no se podrá realizar. Estamos en pleno siglo 21 y se pueden usar otras herramientas”, dijo la diputada Gael Yeomans (CS). La iniciativa considera que las Fuerzas Armadas y las policías establezcan protocolos especiales para la adquisición, cría, adiestramiento y evaluación de sus animales. Dichos protocolos, según el Colegio Médico Veterinario, no existirían. Desde Carabineros señalaron que cuentan con criterios estandarizados en los servicios de orden y seguridad, asegurando que ahí se encuentra estipulado el uso de animales. Desde la institución aseguraron que los animales ya no participan directamente en el control de orden público, salvo que sean estrictamente necesario en la última línea de contención. Además, señalaron que los animales cuentan con elementos de seguridad con altos estándares de seguridad.