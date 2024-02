Presentan proyecto que facilita a extranjeros no residentes optar a créditos hipotecarios en Chile

El diputado Juan Manuel Funzalida, patrocinado por parlamentarios de su partido (Unión Demócrata Independiente), presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca impulsar el mercado inmobiliario en nuestro país.

Se trata de dos propuestas que, en sus palabras, buscan “facilitar el otorgamiento de créditos hipotecarios a extranjeros que no viven en Chile“, con el objetivo de reactivar la economía y el gremio de la construcción.

Esto se haría mediante la modificación de la Ley General de Bancos y de la Ley 19.281, la cual establece las normas sobre el arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa.

¿Qué dijo el diputado Fuenzalida sobre el proyecto?

“Esto (el proyecto) es dirigido a extranjeros que no viven en Chile. ¿Hoy un extranjero puede comprar una propiedad en Chile? Sí, la puede comprar al contado, (pero) tiene que justificar de dónde vienen las platas y con la escritura de compraventa la inscribe a su nombre y se puede hacer dueño”, expresó.

A su vez, agregó: “El único requisito es que tiene que justificar de dónde provienen esas platas para efectos de la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, en el sentido de que no sean platas que vengan del crimen organizado o de actividades como el terrorismo y narcotráfico”.

“¿Un extranjero puede comprar en Chile? Sí. ¿Con crédito hipotecario? No. Y lo que estamos haciendo es modificar la ley para que ese extranjero que no vive en Chile pueda ser sujeto de créditos, de manera que se le pueda otorgar, si cumple con los requisitos, un crédito hipotecario para que pueda comprar en Chile“.

¿Cuál es el objetivo del proyecto?

De acuerdo con el autor del proyecto, el diputado Fuenzalida, el principal objetivo del proyecto es impulsar el gremio de la construcción, pues con el acceso de extranjeros a créditos hipotecarios se podría reactivar la construcción de viviendas en el país.

“(Buscamos) Reactivar una actividad como la construcción, que genera mucho empleo y que ha tenido una caída en la mantención de empleo de más de 90 mil puestos de trabajo a nivel nacional. Hoy estamos en 70 mil puestos que no se han podido recuperar”, explicó a MiRadio.

“A la fecha no existe normativa alguna que prohíba el otorgamiento de créditos hipotecarios a extranjeros no residentes en Chile, pero es necesario que nuestra legislación sí lo contemple para hacerlos operativos en la práctica, porque ello no ocurre hoy”, puntualiza por su parte el proyecto.

