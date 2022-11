Proponen renovación automática de licencia de conducir: ¿A qué automovilistas beneficiaría el proyecto?

A causa de la pandemia, se decidió postergar la renovación de la licencia de conducir, lo que generó que actualmente exista una alta demanda para realizar el trámite en los municipios. Es por ello, que 10 diputados UDI presentaron un proyecto de ley que busca la renovación automática de este documento para las licencias clase B y C no profesionales. Sin embargo, la propuesta no quedó ahí, puesto que la idea también busca beneficiar a los conductores que tengan una buena conducta al volante y que no hayan cometido infracciones graves ni gravísimas durante un tiempo establecido. ¿De cuánto es este período? ¿Y por cuánto tiempo será válida la renovación de la licencia? Conozcálo en la nota del periodista Javier Negrete.