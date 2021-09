Durante la madrugada de este viernes, desconocidos atacaron y vandalizaron el monumento del ex presidente Salvador Allende, en la comuna de San Joaquín.

Según información preliminar, entregada por las autoridades, un grupo de tres personas lanzó pintura roja al monumento y escribió “asesino” y “ladrón” en la parte delantera de la estatua. Además, las personas dejaron el tarro con pintura en la cabeza del monumento y tiñeron de rojo el agua que tiene la estructura.

Al respecto, el presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, condenó “enérgicamente” la vandalización de la obra en homenaje al fallecido mandatario.

A través de un comunicado, Elizalde indicó que “el presidente Allende es una figura fundamental de nuestra historia, reconocida en Chile y todo el mundo por su inclaudicable compromiso con la democracia, lo que constituye un ejemplo, especialmente, para las nuevas generaciones”.

Lee también: Boric por ataque a monumento de Allende: “No podrán mancillar su legado ni tampoco la memoria histórica de nuestro país”

El senador por la Región del Maule aseguró que “detrás de esta acción hay intolerantes que no entienden, ni creen en la democracia. No sólo se ha vandalizado el monumento de un ex presidente, sino que se ha atentado contra la democracia”.

Ante lo ocurrido, el timonel del PS aseguró que estudiará “acciones legales para perseguir a los responsables de estos hechos”.

Cabe mencionar que el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, también anunció durante la jornada una querella contra los autores del ataque. “Claramente es un vandalismo de odio que no tiene precedentes en el país que queremos construir”, afirmó el jefe comunal.