Los convencionales de la ex Lista del Pueblo, agrupados actualmente bajo la plataforma Pueblo Constituyente, se refirieron al caso de Rodrigo Rojas Vade.

A través de un comunicado, aseguraron que no tenían “ningún tipo de antecedentes ni dudamos jamás respecto de la situación médica de Rodrigo. Al igual que todo Chile, nos enteramos recién el fin de semana pasado que su diagnóstico médico no era cáncer”. En la misma línea, informaron que Rojas Vade ya no es parte de la agrupación.

“La probidad y transparencia son ejes rectores del proceso constituyente y de nuestro actuar dentro de la convención. Por lo mismo, rechazamos y rechazaremos todo actuar distinto a estos ejes, de cualquier constituyente, incluso si pertenece a nuestro colectivo, como lo acontecido en esta oportunidad, por lo que Rodrigo ya no pertenece a este espacio”, señalaron.

En ese punto, remarcaron que “lo realizado por él (Rojas Vade) puso en jaque la fe pública, la validación y trabajo de la Convención y de cada uno de sus integrantes, incluyéndonos”.

“Estamos muy afectados por lo sucedido, pero también convencidos que seguiremos adelante para cumplir el mandato y la responsabilidad de lograr la transformación social y política que Chile requiere”, detallaron.

Del mismo modo, esperan que Rojas Vade, quien está pronto a enfrentarse a un proceso judicial, “pueda superar la situación que lo aqueja desde una verdad sanadora”.

La misiva fue firmada por los convencionales:

Dayyana González Araya

Daniel Bravo Silva

Ivanna Olivares Miranda

Lisette Vergara Riquelme

Cristobal Andrade León

Camila Zárate Zárate

Marco Arellano Ortega

María Rivera Iribarren

Natalia Henríquez Carreño

Giovanna Grandón Caro

Ingrid Villena Narbona

Francisco Caamaño Rojas

Loreto Vallejos Dávila

Elsa Labraña Pino

Francisca Arauna Urrutia

Fernando Salinas Manfredini

César Uribe Araya

Mira aquí la declaración completa: