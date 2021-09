Una polémica jornada fue la que se vivió esta mañana en la Convención Constituyente luego que su presidenta, Elisa Loncón, decidiera suspender la sesión del pleno.

Hoy se pretendía discutir el Reglamento General, pero tras el rechazo de los representantes de los pueblos originarios, quienes no estuvieron de acuerdo con el mecanismo de votación, que corresponde a un quórum de los 2/3, la presidenta de la CC optó por suspender la instancia.

Luego de eso, tres constituyentes de los Pueblos Indígenas salieron a emplazar la decisión y argumentaron que los están excluyendo y que no se puede seguir con este tipo de “irregularidades”.

Lee también: Rodrigo Rojas Vade presenta licencia por 15 días a contar de este jueves

Margarita Vargas, representante del pueblo Kawésqar, dijo que “no puede ser que estemos alterando instrumentos que todavía no van a votación plena. Tenemos un reglamento provisorio, que estableció un mandato que se está vulnerando. Entonces, es necesario que hoy día se pare todo este proceso, tenemos que llegar hasta acá, no podemos seguir con irregularidades”.

En ese sentido, también agregó que “necesitamos que se nos respete y no se sigan vulnerando nuestros derechos indígenas que son fundamentales y hay tratados internacionales que se deben respetar”.

Por su parte, el constituyente quechua, Wilfredo Bacian, expresó que “claramente merece una evaluación de la forma cómo se ha conducido este proceso tan importante que hoy día se tenía que resolver”.

Finalmente, la constituyente aymara, Isabella Mamani demostró su descontento al decir que “al ver que estas normas están cercenando nuestro reglamento, que encontramos que es ilegal, requerimos que esto se detenga. Que se evalúe y se establezca una nueva forma de votación. No puede ser que votemos en general sacando ciertos artículos, lo que no nos conviene lo sacamos y solo lo que nos conviene lo votamos en general y lo otro lo votamos por dos tercios. Eso no lo aceptamos”.