Pulso Ciudadano: En Contra ganaría con un 63% en el plebiscito constitucional

Durante esta mañana, la encuesta Pulso Ciudadano publicó un nuevo informe donde destaca el segundo pronóstico electoral frente al plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre.

El sondeo a cargo de la empresa Activa, en el que participaron 1.318 personas mayores de 18 años, entre el 14 y 16 de noviembre, arrojó que de cara a las próximas votaciones, el 43,6% votaría hoy “En contra” del nuevo proyecto de Constitución, mientras que el 22,2% lo haría “A favor”.

De esta forma, la opción que rechaza la propuesta creció 6,9 puntos porcentuales, en relación a la medición del mes de octubre. En tanto, quienes se inclinan por aceptar la nueva carta magna, creció 9,9 puntos.

Asimismo, la encuesta registró que un 22,4% aún no sabe qué votará en el plebiscito, una baja en comparación al sondeo pasado, estableciendo una disminución de 8,8 puntos. Un 7,5% votaría nulo/blanco y un 4,3% no votaría.

Pronóstico ciudadano

La encuesta también arrojó que por un lado, un 48,2% de la población tiene la percepción que la opción En contra ganará el Plebiscito de este 17 de diciembre. Por otro lado, un 23,2% tiene la percepción que ganará la opción A favor y un 28,6% No sabe.

Sobre la intención de ir a votar, un 81,3% de la población declara que está muy seguro/seguro que irá a votar, mientras que un 6,9% declara estar muy seguro/seguro que no irá a votar y un 11,8% no está seguro si irá a votar o no.

