¿Qué es el TPP-11 y qué significa este acuerdo comercial para Chile?

Finalmente el Senado aprobó el tratado comercial internacional TPP-11, luego de semanas y una tensa tramitación en la que se vieron enfrentados personeros del oficialismo con el propio gobierno de Gabriel Boric.

En concreto, el TPP-11 fue aprobado con 27 votos a favor, 10 en contra y solamente una abstención.

El debate no estuvo exento de polémicas, ya que el acuerdo comercial no estaba en el programa oficial del gobierno, aunque el mandatario señaló que no entorpecería el cronograma del Senado.

Por su parte, las reacciones tras la aprobación de la iniciativa no se hicieron esperar. Tanto desde el oficialismo como la oposición, manifestaron sus opiniones, siendo catalogado positivamente desde la derecha y la DC; mientras que en la izquierda generó posturas disímiles.

APROBADO✅| Senado aprobó por 27 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como #TPP11. El proyecto de acuerdo pasa a la @camara_cl para comunicarle al Ejecutivo la aprobación del Congreso Nacional.

▶ pic.twitter.com/tGKC7XPDB2 — Senado Chile (@Senado_Chile) October 11, 2022

¿Qué es el TPP-11?

El TPP11 es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, también conocido por su sigla en inglés CPTPP.

Según indica la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, se trata de un tratado de integración económica plurilateral en la región de Asia-Pacífico y que involucra a un total de 11 países. Es decir, establece la construcción de una zona de libre comercio en dicha región.

Las 11 naciones que están contempladas dentro de este acuerdo comercial son: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Dentro de sus objetivos está el “promover la integración económica, establecer marcos legales predecibles para el comercio, facilitar el comercio regional, promover el crecimiento sostenible”, entre otros.

¿Qué viene luego de la aprobación en el Senado?

En el caso de que se apruebe el TPP11 en el Congreso, previa discusión y votación, será el presidente Gabriel Boric el encargado de ratificar el tratado y, si da luz verde, se promulgará.