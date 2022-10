¿Qué es “feminiwashing”? El curioso concepto usado por diputadas de RN para criticar al gobierno

Diputadas de Renovación Nacional (RN) convocaron a un punto de prensa en el Congreso para llamar al gobierno a reforzar las políticas para las mujeres. Además, acusaron un eventual “feminiwashing”, concepto que ellas definieron como “aparente defensa de la mujer”.

“Un gobierno que se autodenomina feminista no sólo debe preocuparse de la paridad de sus ministros y ministras, sino que también del aumento de las violaciones, del aumento de abusos sexuales, de las mujeres que trabajan de forma informal y de la brecha salarial hoy día entre hombres y mujeres”, afirmó la parlamentaria de RN, Carla Morales.

En ese sentido, indicó que “se deben preocupar del atentado que sufrió Carmen Phillips en La Araucanía o también la encerrona que sufrió una mujer con sus dos hijos en la autopista, de las dos carabineras que fueron agredidas por delincuentes”.

A esto añadió que “no solo se tienen que autodenominar feministas, sino que también a través de una intervención que logre llegar a las mujeres de todo el país y no tengan miedo de salir a las calle”.

En esa misma línea, la diputada Sofía Cid dijo que “queremos mostrar las problemáticas que viven las mujeres y colocarnos en sus zapatos. Los femicidios han aumentado, el acoso sexual también junto con las violaciones. Nos enfrentamos a un Gobierno que se dice feminista, pero es un feminismo ideológico y de cartón. ¿Dónde está la ministra de la Mujer cuando se habla de aumento de agresiones contra mujeres?”.

Por su parte, Ximena Ossandón recalcó que “lo que nosotros buscamos no es solo un baño de feminismo, buscamos que sea un buen feminismo que convoque a hombres y mujeres desde la legislación“.

En entrevista con CNN Chile, Ossandón aseveró que “hay un sesgo ideológico en esa materia (…). Nosotras queremos ser feministas de las buenas, de las que queremos avanzar junto a los hombres para igualar la cancha”.

#Feminiwashing

Se trata del lavado de imagen feminista que en el caso de las marcas o empresas, hacen con el fin de quedar bien ante la sociedad.https://t.co/YHKlbUP3ke#feminiwashing pic.twitter.com/LKZWHyB3YM — Diputados RN (@DiputadosRN) October 19, 2022

¿Qué es el “feminiwashing”?

El concepto “feminiwashing” derivaría de los términos greenwashing, socialwashing o pinkwashing, estrategias empleadas en empresas y publicidad para demostrar que se interesan por causas sociales como el desarrollo sostenible, el feminismo o el colectivo LGBTB+.

En ese caso, según explica el sitio Opcions.org, la palabra utilizada por las parlamentarias de RN se refiere al “lavado de imagen feminista que una marca o empresa hace para quedar bien ante la sociedad”.

Uno de los ejemplos más cercanos en esta materia ocurrió con la marca Dior, que su temporada primavera-verano de 2017 utilizaron el slogan “We should all be feminists” (“Todos deberíamos de ser feministas”) para estamparlo en alguna de sus prendas.

Posteriormente, otras firmas de moda han usado eslóganes similares para sus productos. “Se trata también de feminiwashing, ya que entre 80%-90% de las manufactureras de este sector son mujeres (tanto en el lujo, como en el mainstream) y, frecuentemente, son explotadas en las zonas donde se deslocaliza la producción textil, con normas ambientales más laxas, así como con sueldos y plazos exiguos”, detalla el citado medio.