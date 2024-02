Macabro caso: ¿Qué pasará con los perros rescatados con signos de desnutrición y zoofilia?

Un estremecedor suceso quedó al descubierto con un operativo de desalojo que se desarrolló el pasado miércoles en la ex escuela de Vista Hermosa de Curicó, evidenciando los malos tratos a los que fueron sometidos 110 perritos que habían sido “rescatados” por la fundación Almas en El Camino, encabezada por Susana Padilla Aránguiz.

Lo que vio el personal que fue parte de este rescate, los dejó estupefactos. En concreto, todos los animales presentaban signos de desnutrición, enfermedades como sarna, e incluso había algunos muertos y calcinados. Es más, según revelaron los profesionales, podría hablarse también de casos de zoofilia.

El operativo fue realizado a raíz de una orden judicial obtenida por la Municipalidad de Curicó, principalmente por el alcalde Javier Muñoz y la concejala Paulina Bravo, permitiendo rescatar a estos perros y recuperar estas dependencias que pertenecen a la Red Educativa Municipal.

Carabineros, Dirección de Seguridad Pública, Centro Veterinario Municipal, Oficina de Protección de la Infancia, Departamento de Aseo y Ornato, Oficina de Emergencia Municipal y el apoyo de la Agrupación animalista Fundación Paticorta, fueron parte de esta acción que luego requirió la presencia de equipo especializado de la PDI tras el hallazgo de osamentas.

“Un campo de concentración de animales”

Al respecto, el alcalde Javier Muñoz enfatizó su compromiso en el cuidado de los animales recuperados y un posterior proceso de adopción.

Pero además, “claramente y categóricamente vamos a iniciar acciones judiciales por maltrato animal y vamos a denunciar todo esto en el Ministerio Público como corresponde y con todos los antecedentes y las pruebas que hemos levantado particularmente el día de hoy”, agregó, según consignó el municipio.

José Ignacio Soto, médico veterinario encargado del Departamento de Protección de Animales de la Municipalidad de Curicó, calificó lo observado como “una especie de campo de concentración de animales, donde hay animales moribundos, muy delgados y restos calcinados”.

“Uno no entiende cómo alguien llega tanto. Ya hay indicios de abuso sexual hacia animales y zoofilia. Hay lesiones que son características de eso. Es que esto es macabro“, comentó.

“Les dimos comida con los platos y no sabían cómo reaccionar. Comen como pollos, como si le tiraran maíz. El agua también la miran y como que no toman, ya están todos deshidratados. Es una cuestión que no tienen ánimo”, explicó.

Qué pasará con los perritos

Todos los perritos rescatados de este lugar están siendo atendidos en el Centro Veterinario Municipal hasta su recuperación, con el propósito de posteriormente entregarlos en adopción a familias que estén capacitadas para un cuidado responsable y amoroso, tal como debiese ser.

Asimismo, a través de las redes sociales del municipio han dado a conocer imágenes del trabajo veterinario que se ha realizado con los canes.

Es más, este viernes publicaron un esperanzador video en que se puede observar a estos perritos con un poco más de ánimo y moviendo sus colas.

