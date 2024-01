Crimen de Michelle Silva: Qué se sabe de Claudio Figueroa y sus antecedentes por otro delito sexual

Claudio Figueroa, imputado por el delito de femicidio tras la desaparición y muerte de Michelle Silva en San Felipe, fue dejado en prisión preventiva durante los 180 días de investigación del estremecedor caso que conmueve al país. Un hombre que cuenta con un amplio prontuario delictual y condena por abuso sexual.

¿Quién es Claudio Figueroa?

Fue el sábado 20 de enero, dos semanas después de la desaparición de Michelle, cuando Claudio Figueroa se entregó a la Policía de Investigaciones (PDI) para confesar ser el autor del crimen de la joven de 20 años.

A partir de entonces, comenzaron a surgir datos preliminares sobre este individuo, quien fue formalizado por el delito de femicidio.

Pero fue el propio Ministerio Público que expuso el historial de este hombre, incluyendo una condena por un delito sexual.

En concreto, Figueroa contaba con los siguientes antecedentes penales: Porte ilegal arma blanca, violencia intrafamiliar, hurto simple, maltrato a Carabineros y abuso sexual a mayor de 14 años.

Cabe señalar que el imputado, en 2010, había sido condenado a dos años de cárcel por abuso sexual y tres años después, por lesiones graves.

El crimen de Michelle

Conocidos los antecedentes de Claudio Figueroa, la Fiscalía investiga y no descarta que en el caso de Michelle Silva se haya concretado algún delito de carácter sexual. Esto último aún está siendo periciado y el relato del hermano del imputado sería clave para configurar esto.

Según los testimonios recopilados y presentados en la formalización del pasado miércoles, tanto el imputado como testigos indicaron que la madrugada del pasado 6 de enero, Michelle y Figueroa estuvieron juntos en su casa para una presunta compra de drogas.

La fiscal expuso que el acusado confesó que se acercó a la pieza de su hermano para pedirle preservativos y al llegar unos minutos después a la pieza donde estaba la joven, “me di cuenta que ella tenía mi celular y mi plata en su cartera”.

“Le pedí que me las devolviera, pero no me hizo caso y fue ahí que me descontrolé y no sé en qué momento, miré el velador y vi que el cajón estaba medio abierto y había un cordón de zapatos, así que lo tomé y me acerqué a la niña por la espalda (…) La tomé por el cuello con el cordón y la empecé a asfixiar hasta que me di cuenta de que la había matado“, continuó la confesión.

Acto seguido, Figueroa intentó meter el cuerpo en un saco, incluyendo su ropa interior. “Por una abertura que quedó entre medio de los dos sacos, le metí unas piedras adentro, eran unas tres piedras grandes, y de ahí tiré el cuerpo al río y vi cómo se hundió en el agua“, agregó.

Testimonio de su familia

Por otro lado, y previo a la audiencia de formalización, la propia prima de Claudio Figueroa se refirió a la personalidad de este hombre.

“Lamentablemente con él nos une un lazo sanguíneo, pero mi lealtad está con Claudia (madre de Michelle)“, dijo Jessica Figueroa en Las Últimas Noticias, donde aseguró que mantiene una amistad de hace 16 años con la madre de la joven desaparecida.

En vista de lo anterior, añadió que “nadie sabe lo que tiene en su familia”, sin embargo, advirtió que “cada persona debe hacerse cargo de sus actos”.

Respecto a la personalidad de Figueroa, aseguró que “él debe tener 40 años y ya ha estado en la cárcel”.

“La última vez creo que fue porque andaba robando. Él es hijo del hermano de mi padre. Lamentablemente nuestras crianzas fueron diferentes”, continuó.

“Sin embargo, nuestra familia todavía está en shock. Yo no tenía vínculo ni contacto con él hace ocho años. Solo sé que hace poco vivía en la casa de su madre, con ella, aquí en San Felipe”, precisó Jessica sobre su primo.

