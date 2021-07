A un mes de haber dejado el cargo, la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, sigue recibiendo críticas por parte de la administración actual encabezada por Tomás Vodanovic y de algunos concejales de la comuna.

Este jueves, Vodanovic aseguró que el municipio se encuentra quebrado tras las millonarias deudas arrastradas desde la gestión anterior. “La situación financiera de nuestro municipio es muchísimo más profunda y más grave de lo denunciado por nuestros concejales el día de ayer”, informó a través de sus redes sociales.

Luego de una “profunda revisión financiera”, el jefe comunal denunció que “nos hemos encontrado con decenas de deudas, algunas de cientos y otras de miles de millones de pesos a distintas instituciones“.

“Nuestro municipio actualmente está quebrado y no tiene capacidad ni siquiera para pagar salarios o proveer de servicios básicos de acá a fin de año”, agregó.

La respuesta de Barriga

Durante esta jornada, Cathy Barriga respondió a las acusaciones del alcalde de Maipú, asegurando que “el presupuesto municipal se aprueba por el Concejo Municipal el año 2020, un año antes. Ha tenido presupuestos parecido nuestro municipio, que son más o menos $25 mil millones”.

“Es imposible que no tengan fondos para pagar lo que resta del año, insisto, el presupuesto de cada año se hace el año anterior”, aseveró en entrevista con Contigo en la Mañana.

Asimismo, la ex autoridad aprovechó las pantallas para arremeter contra Tomás Vodanovic, luego de asegurar que tomará acciones legales para esclarecer estas denuncias contra la gestión de Barriga.

“Que recurra donde tenga que recurrir, por televisión no se solucionan estas cosas. Él ha dicho muchas cosas y no se hace cargo; que me llevé unos computadores, que me llevé una yegua, dice ahora que el municipio está quebrado, entonces ya pare que sea más hombrecito“, apuntó la ex alcaldesa.

En la misma línea, afirmó que “para él (Vodanovic) los tribunales están en televisión”. Esto último fue cuestionado por la conductora del matinal de Chilevisión, Monserrat Álvarez, quien le replicó: “usted también ha hecho de las redes sociales su propio medio de comunicación”.