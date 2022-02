Durante este jueves, y en medio del alza progresiva de nuevos contagios COVID-19, algunos alcaldes de la Región Metropolitana (RM) denunciaron falta de stock en los exámenes PCR, lo cual agravaría las condiciones para realizar testeo en los próximos días.

En ese sentido, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), realizó un llamado a las autoridades: “Gobiernan hasta el 11 de marzo. Todavía atravesamos una de las mayores olas de la pandemia y, lamentablemente, hemos tenido que reducir la toma de búsqueda activa”.

“Vamos a tener quiebres de stock desde los municipios, no sólo en la comuna de Lo Espejo. Queremos insistir: No puede ser que nos abandonen”, manifestó la alcaldesa Reyes.

Necesitamos que el @ministeriosalud se haga presente y responda ante el quiebre total de stock de exámenes PCR en comunas como #LoEspejo. No podemos garantizar testeo para la próxima semana. Esto es grave y atenta contra la salud de la población. ¡Los municipios estamos solos! pic.twitter.com/QCASQZw9D1 — Javiera Reyes Alcaldesa de Lo Espejo (@Javireyesj) February 10, 2022

Del mismo modo, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo (Ind), y Recoleta, Daniel Jadue (PC), se sumaron a la crítica por la falta de stock en PCR y antígenos.

“¿Quién me explica por qué el martes pasado a mí no me entregaron los kits que yo había solicitado? No quiero pensar que sea una mezquindad del ministerio, yo creo que eso sería mucho más grave”, dijo Astudillo.

En tanto, el alcalde Jadue declaró que “están limitando no sólo la capacidad de la búsqueda activa, sino que además de hacer la trazabilidad (…) parece que el gobierno entero dejó de funcionar hace mucho tiempo, parece que algunos están en vacaciones y otros buscando pega en el extranjero”.

La Pintana

En conversación con CHV Noticias, el Dr. Bernardo Martorell, jefe del Departamento de Salud de la Municipalidad de la Pintana, aseguró que en la comuna “no hemos tenido quiebre de stock, ni de PCR ni de antígenos, pero anticipábamos que el alza de demanda iba a suceder”.

El Dr. Martorell comentó que “estábamos muy atentos a lo que pasó en otros países con ómicron, sabíamos que íbamos a tener gran cantidad de casos que necesitaran PCR y antígenos”. Por lo mismo, desde la municipalidad impulsaron un plan para optimizar el uso del recursos.

“Lo primero que hicimos fue preparar una estrategia comunicacional sobre lo que iba a pasar con ómicron y le pedimos a la población, en concordancia con las instrucciones del Minsal, que priorizara el uso del examen en casos donde era mucho más necesario hacerse el examen”, declaró el jefe de salud de La Pintana.

En ese sentido, ejemplificó: “Le dijimos a los vecinos y vecinas: Si puedes quedarte en la casa y hacer un aislamiento por siete días, habiendo sido contacto estrecho, hazlo y ahorra el tiempo de hacerte el PCR porque sabemos que todos los síntomas son COVID-19, no hay otro virus circulando”.

Aún así, el Dr. Martorell aseveró que “el protocolo del Ministerio de Salud de llamar a todo el mundo a hacerse PCR o antígeno nos puso en una situación bien difícil”.

Padre Hurtado

Desde la Municipalidad de Padre Hurtado explicaron que tienen un stock de 100 PCR diarios, pero desde que llegó la variante ómicron a Chile, “siempre quedamos cortos y hemos solicitados más”.

En la misma línea, evidenciaron que previo a ómicron “no teníamos tanta exigencia y demanda como ahora. Antes con 100 PCR diarios podíamos testear a la población e incluso sobraban, ahora no”. Finalmente, indicaron que “no tenemos casi nada de test antígeno, hay un stock muy pequeño. Estamos haciendo sólo PCR”.

Puente Alto

Desde el equipo de salud de la Municipalidad de Puente Alto informaron que están con retraso de siete días en la entrega de exámenes PCR en el Hospital Sótero del Río. Por lo mismo, el Minsal habilitó dos laboratorios de reemplazo que están sacando los exámenes en 48 horas.

San Bernardo

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), contó que “nos encontramos en una situación compleja. Ayer suspendimos la búsqueda activa por falta de instrumentos para realizar la toma de PCR”.

Minsal: “No hay falta de stock”

En el balance del Ministerio de Salud, la subsecretaria María Teresa Valenzuela aseguró que no existe una falta de stock en test PCR: “Contamos con insumos para la realización de exámenes y están siendo distribuidos a las distintas regiones”.

Posteriormente, el ministro Enrique Paris aseguró que se reunió con los alcaldes para buscar soluciones.

Además, realizó un llamado: “Le pido a los que están criticando que den cifras, números y porcentajes en las que basan su crítica”.