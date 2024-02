¿Quién es Claudio Figueroa? El perfil del asesino confeso de Michelle Silva

Recientemente se realizó el hallazgo del cuerpo de Michelle Silva, el que fue encontrado 36 días después de su desaparición el mismo lugar donde el femicida, Claudio Figueroa, confesó haberla dejado.

El hallazgo del cadáver de la joven encontrado en la ribera del Río Aconcagua por buzos especializados contratados por la familia, lo que ahora mantiene al Servicio Médico Legal (SML) periciando el cuerpo para determinar su causa de muerte.

Sin embargo, con el fin de la búsqueda comienzan a surgir nuevas interrogantes en torno al escalofriante relato que entregó Figueroa a las autoridades, mismo en el que la familia de Michelle advirtió omisiones de una posible agresión sexual.

¿Quién es Claudio Figueroa? ¿Existían antecedentes que podrían apuntarlo como un peligro para la sociedad? A continuación los detalles.

¿Quién es Claudio Figueroa? El femicida confeso del crimen de Michelle Silva

Claudio Figueroa, hombre de 40 años, actualmente se encuentra en prisión preventiva tras haber confesado haber atentado con la vida de Michelle Silva, esto luego de haberla asfixiado con un cordón para luego lanzarla al río Aconcagua.

Sin embargo, aquel no es el primer registro penal de Figueroa y que lo apuntaría como una persona altamente peligrosa.

De acuerdo lo informado por el Ministerio Público, el femicida mantiene antecedentes penales anteriores por violencia intrafamiliar, porte ilegal arma blanca, hurto simple, maltrato a Carabineros y abuso sexual a mayor de 14 años. Siendo condenado a dos años de cárcel por abuso sexual en el año 2010 y luego en 2013 por lesiones graves.

El actuar de Claudio Figueroa que lo mantiene en prisión preventiva

De acuerdo al testimonio entregado por el mismo Claudio Figueroa a las autoridades, el femicidio en contra de Michelle Silva comenzó a gestarse el viernes 5 de enero cuando utilizó la aplicación Grindr para comprar drogas.

“La noche del viernes 5 de enero, me metí a la aplicación (Grindr) para comprar drogas y encontré el perfil con una foto de una niña escort con bonita cara (…), quien me ofreció psicotrópicos y comencé a hablar con ella para comprarle drogas, dándole las indicaciones para que se pudiera juntar conmigo, diciéndole que debía llegar a calle Maipú”, detalló.

“Estando en la pieza, me habló de las pastillas que ella tenía para la venta, me mostró ‘clona’, pero le dije que eso no quería y le dije que me esperara un rato que iba al baño”, agregó.

Acto seguido, Figueroa se retira de la habitación dirigiéndose a la pieza de su hermano para pedirle preservativos y al llegar minutos después donde estaba Michelle: “me di cuenta que tenía mi celular y mi plata en su cartera“, afirmó.

“Le pedí que me las devolviera (a Michelle), pero no me hizo caso y fue ahí que me descontrolé y no sé en qué momento, miré el velador y vi que el cajón estaba medio abierto y había un cordón de zapatos, así que lo tomé y me acerqué a la niña por la espalda. Ella se encontraba sentada en la cama y por la espalda, la tomé por el cuello con el cordón y la empecé a asfixiar hasta que me di cuenta de que la había matado”, continuó la confesión de Figueroa.

Tras conocerse este relato y el hallazgo del cuerpo de la joven de 20 años, la Fiscalía de San Felipe recientemente requirió más exámenes de lo habitual en el procedimiento para acreditar si hubo abuso sexual por parte de Claudio Figueroa contra la joven de 20 años.

De comprobarse el hecho a través de las pericias del SML, permitiría una posible reformalización por abuso sexual del femicida confeso.

