Daniel Andrade: ¿Quién es la pareja de la diputada Pérez vinculado a firma de convenios con Seremi de Antofagasta?

La diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, se encuentra en medio de la polémica luego que se diera a conocer los tres convenios por $426 millones entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Fundación Democracia Viva.

¿Por qué esta controversia salpicó a la parlamentaria? Pues su pareja, el militante de RD Daniel Andrade, es el representante legal de esta última entidad y hasta este lunes figuraba como asesor del Ministerio de Defensa.

El hecho generó diversas reacciones en el mundo político, tanto así que figuras del propio gobierno como los ministros Carlos Montes y Camila Vallejo lo calificaron como un “descriterio”.

“Efectivamente fue un total y absoluto descriterio político lo que aquí se realizó. Nos interesa que cuanto antes esto se pueda aclarar, porque además tenemos harto trabajo que hacer y estas cosas obviamente no contribuyen en nada“, subrayó Vallejo.

En ese sentido, complementó que “aquí hubo un seremi que asignó un recurso a una fundación cuyo presidente cumplía funciones en el Gobierno y por eso aquí hay responsabilidades políticas que se han asumido, que son graves a propósito del descriterio político”.

¿Cómo partió la polémica?

El Diario de Antofagasta dio a conocer el pasado viernes 16 de junio que la fundación liderada por Andrade firmó tres convenios por un total de $426 millones con la secretaría de Estado.

La firma fue visada por el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (RD), quien también fue jefe de gabinete de Pérez en 2020. En la misma jornada, la otrora autoridad regional puso su cargo a disposición y el sábado 17 de junio el ministro de la cartera, Carlos Montes, le aceptó la renuncia.

“Lamento mucho no haber dimensionado la maliciosa malinterpretación y manipulación que se haría de un convenio con una organización sin fines de lucro, con que no tengo conflicto de interés alguno. Presenté mi renuncia para que esto no se siga utilizando políticamente contra el Gobierno”, aseguró Contreras a través de un comunicado.

¿Quién es Daniel Andrade?

Ahora bien, el protagonista de esta nueva controversia en el mundo político es Daniel Andrade Schwarze, militante RD y pareja de Catalina Pérez, que según su perfil de LinkedIn es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile.

Desde marzo pasado, es estudiante del Magíster de Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Además, cuenta con un diplomado en estrategias políticas para las políticas públicas de la Universidad de Chile.

Sin embargo, su trayectoria política partió en su época universitaria cuando fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), entre noviembre de 2016 y noviembre de 2017.

En septiembre de 2021, Andrade asumió la dirección ejecutiva de Democracia Viva, la que en su página web se describe como “una plataforma ciudadana, interdisciplinaria y autogestionada que busca conectar a personas, organizaciones e instituciones con espacios de participación política”.

“Buscamos radicalizar la democracia, contribuir a la co-creación de un país justo, feminista, ecologista, descentralizado, plurinacional e inclusivo, con nuevos liderazgos sociales y políticos”, reza en su visión como organización sin fines de lucro.

Entre agosto y septiembre de 2022 trabajó como analista de estudios y política en el Ministerio Obras Públicas (MOP), mientras que en su última actualización laboral figura como asesor de la cartera de Defensa.

Respecto a esto último, el propio Andrade indicó en su perfil que estaba a cargo del “seguimiento” de la “división de evaluación de proyectos y empresas estratégicas de la Defensa. Seguimiento legislativo, generación de informes y articulación política”.