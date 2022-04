“Que no quede impune quien apagó tu vida”: ¿Quién es el detenido por el crimen de chilena en Argentina?

Durante la jornada del reciente martes 20 de abril, luego de haber sufrido una golpiza presuntamente por parte de su pareja, se confirmó la muerte de Margarita Bascuñán Sánchez, mujer chilena de 51 años. Según manifiestan sus cercanos, ella era una mujer “empoderada” que siempre luchó por el poder femenino. Cristián Weibel, su hijo, declaró que su madre era una mujer fuerte: “Que no quede impune quien cerró tus ojos y apagó tu vida”, señaló. En ese contexto, su ex pareja, Fabián Romero -argentino que conoció en un viaje- es el principal sospechoso del asesinato contra la chilena. El hombre es conocido en la zona por realizar trabajos de herrería metálica, fue profesor de Matemática, Física y Dibujo Técnicos en colegios del sector. No obstante, según medios trasandinos, Romero fue apartado de sus funciones educacionales luego de una serie de denuncias por acoso en contra de sus alumnos.