Quién es Fabián Romero, el único sospechoso de la muerte de chilena Margarita Bascuñán

La chilena Margarita Bascuñán murió en 2022 en circunstancias que aún no han sido aclaradas, siendo el principal sospechoso y único imputado su marido, el argentino Fabián Romero, cuyo juicio inicia este lunes.

Un equipo de CHV Noticias viajó hasta el país para presenciar el proceso legal que ha estado marcado por múltiples pruebas que apuntan a la presunta responsabilidad de Romero.

¿Quién es Fabián Romero?

Fabián Romero tiene 56 años, es profesor y herrero, y actualmente se encuentra en prisión preventiva, tras la extraña muerte de Margarita Bascuñán a los 51 años.

El hombre argentino conoció a la chilena en Machu Picchu en 2020 y una año después se casaron. Vivían juntos en Córdoba, Argentina.

“Se enamoró como nunca se había enamorado, porque no aguantaba a nadie. Ella defensora de los derechos de las mujeres (…) y como es la vida, a ella le tocó”, contó su hermano, Jorge.

Con respecto al fallecimiento de Margarita, la Fiscalía indicó que su deceso se habría desencadenado tras una discusión por una presunta relación extramarital de Fabián Romero, quien la habría agredido hasta provocarle la muerte.

Sin embargo, Romero insiste en su inocencia: “Yo no maté a mi mujer. El encarcelamiento que estoy sufriendo me causa una grave angustia, pero el no saber qué pasó con Margarita, si se golpeó al caerse una o más veces, o si fue víctima de una agresión por un tercero, me causa un profundo dolor y desesperación”.

Margarita expuso episodios de violencia

Además, se revelaron conversaciones por WhatsApp entre Margarita y su cuñada, Beatriz, a quien la chilena le habló sobre el comportamiento de su hermano.

“Las cosas que me hizo tu hermano no tienen justificación y si no acudo a la policía hoy es solo porque sé que se hundiría en la cárcel (…) Si vieras los golpes que ha dado y cómo tengo los brazos”, fueron parte de los mensajes.

Por eso no fue todo, porque durante la investigación surgió una testigo clave a quien Margarita le confesó los episodios de violencia.

