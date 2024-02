Joaquín González Barra: El perfil del único sospechoso del brutal crimen de Ari Salgado en Maipú

Con el paso de las horas se han revelado más antecedentes sobre el femicidio de Ari Salgado en Maipú. Un crimen que tiene como único sospechoso a Joaquín Hernán González Barra, de 23 años.

Según lo informado, todo quedó al descubierto la tarde del martes, luego de una fuerte pelea entre el victimario y la víctima. En ese momento el hombre habría utilizado un arma cortopunzante para apuñalarla y provocar su muerte.

Tras esto, ya entrada la madrugada, el individuo ocultó el cuerpo en un saco de papas y lo ingresó en una maleta. Transcurrido prácticamente todo el día, terminó por confesar el delito a su hermana, quien alertó a Carabineros.

El perfil del presunto homicida

Joaquín González, quien durante la tarde de este miércoles será formalizado por el femicidio, fue catalogado como “obsesivo” por parte de una amiga de Ari.

En conversación con CHV Noticias, esta joven sostuvo que ambas se conocieron hace 2 o 3 años, cuando Ari Salgado había terminado su relación con Joaquín: “Ella siempre me dijo que él era muy tóxico”.

Pero después volvieron a reencontrarse cuando ambos habían retomado el pololeo.

“Siempre supe que él era muy obsesivo con ella, muy violento; como que quería tenerla encerrada para él nomás”, agregó.

“A veces había cosas que (Ari) no nos contaba, yo creo que esta violencia viene de hace rato, pero ella no nos decía todo para no dejarlo mal a él, quizás”, cerró.

Llamadas perdidas

Paralelamente, otro amigo de la víctima contó al medio que durante la noche del crimen recibió varios mensajes y llamadas perdidas, de lo cual se pudo percatar al día siguiente debido a que en ese momento estaba durmiendo.

“Todos esos días yo estuve con ella, de hecho habíamos ido a la playa. Pero nos vinimos y se había juntado con él (Joaquín), al parecer”, explicó.

Pero “el día anterior (a su muerte), me había mandado (mensajes) ‘aló, aló, por favor contesta, ayúdame, casi me muero’. Ella me estaba escribiendo y yo estaba durmiendo”, aseveró el joven.

Todos estos mensajes, según mostró en su teléfono, los habría recibido la madrugada del martes a eso de las 4 de la mañana.

