Quién es Luis Castillo, el indultado presuntamente involucrado en secuestro

Luis Castillo volvió a hacer noticia este jueves, luego de que se reportara su presunta participación en un delito de secuestro en Copiapó. Sin embargo, su nombre ya era conocido por un hecho anterior, tras haber sido uno de los 13 indultados por el presidente Gabriel Boric.

Castillo fue uno de los primeros detenidos en el estallido social bajo la Ley de Seguridad del Estado.

Pero a comienzos de este 2023, fue uno de los 13 indultados por el jefe de Estado -y que incluyeron a un ex frentista-, lo que significó su salida de la cárcel.

La determinación del mandatario generó una serie de críticas por parte de la oposición, sin embargo, la autoridad defendió la medida al asegurar que “son jóvenes que no son delincuentes. Este es un compromiso personal que yo tenía. Son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente”.

Polémico video de Castillo: “Los insurrectos no nos calmamos”

Sólo algunos días después se reavivaron los cuestionamientos luego de la publicación de un video por parte de Castillo, quien se autodenominó como “insurrecto”.

“Soy preso político rodriguista, acabo de obtener mi libertad, hermano, llegué hace cuatro días de los módulos de la máxima seguridad de La Serena. Llegué a Copiapó, me dieron mi libertad, nunca claudiqué, nunca transé, nunca me quebranté, siempre me mantuve firme, fuerte”, comenzó diciendo en el registro.

Pero lo que más ha generado revuelo, es que luego hace un llamado a que “salgan de las trincheras, que sigan luchando, no bajen los brazos, manténganse firmes”.

“A todos mis hermanos que siguen presos no claudiquen, mantengan las convicciones intactas, porque donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos calmamos, no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa, compañero (…) Sigan así hasta la victoria final, hasta que cambiemos todo”, cerró.

El prontuario de Luis Castillo

Por otro lado, Luis Castillo contaba con 26 causas judiciales que no son vinculadas a su detención en el marco del estallido social.

La primera de ellas se remonta a una condena del 2005 por el delito de hurto simple, mismo año en que también se le imputó un hurto simple frustrado.

Inclusive dentro de su prontuario se puede observar un delito de robo con violencia en 2006, seguido de un robo por sorpresa en 2017.

Síguenos en