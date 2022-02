Luz Vidal Huiriqueo, ex presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, fue anunciada este martes como futura subsecretaria de Mujer y Equidad de Género del próximo gobierno del presidente electo, Gabriel Boric.

De esa manera, la dirigenta social será parte de la cartera cuyo cargo ministerial recae sobre Antonia Orellana. Un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que, tal como se indicó, se sumará al Comité Político del gabinete entrante.

Pero, ¿qué más se sabe sobre Vidal? Según destacó el documento de su nombramiento, la futura subsecretaria independiente tiene una experiencia de más de 15 años trabajando con diversas familias en la Región Metropolitana, reconocida además por ser cofundadora de la cooperativa de mujeres mapuche Folil Araucanía.

Lee también: Los rostros más conocidos en el nombramiento de subsecretarías de Gabriel Boric

Por otro lado, fue funcionaria de la Fundación de las Familias, perteneciente a la red de fundaciones de la Presidencia.

De acuerdo con su perfil en Twitter, Vidal se define como “artesana, amante de un mundo verde, luchadora social y orgullosa mujer mapuche”.

Asimismo, fue candidata a constituyente por el distrito 9 (Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Quinta Normal, Lo Prado, Recoleta y Renca) en un cupo de Revolución Democrática, sin embargo, no alcanzó los votos necesarios para acceder a dicho rol al interior de la Convención Constitucional.

Tras darse a conocer su rol en el próximo gabinete, Vidal agradeció al presidente electo “esta oportunidad”, buscando representar a “dirigentas, cuidadoras, recolectoras de orillas, campesinas, pobladoras, mujeres de oficios (…) Mujeres que a lo largo de Chile han transformado nuestra historia y han sido invisibilizadas“.

“Somos un gran pilar en el desarrollo de nuestro Chile”, sentenció.

Luego de darse a conocer su nombramiento en el cargo, el sindicato que presidió le dedicó un saludo en redes sociales, enviándole “las mejores energías, nuestro compromiso y acompañamiento en esta incorporación al equipo de gobierno del presidente electo, Gabriel Boric”.

— Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (@sintracap) February 1, 2022

🙌🏽Saludamos el nombramiento de nuestra compañera @luzvidalh , ex presidenta de @sintracap como Subsecretaria del @MinMujeryEG . 🌟Le enviamos las mejores energías, nuestros compromiso y acompañamiento en esta incorporación al equipo de gobierno del Pdte electo @gabrielboric pic.twitter.com/u6Z0Q0QulW

Por otro lado, esta noticia fue celebrada por Javiera Manzi de la Coordinadora 8M, asegurando que es una “emoción ver a Luz Vidal Huiriqueo” en dicho cargo, destacando la “potencia feminista de las trabajadoras“.

Lee también: Independientes lideran: Los partidos con más subsecretarías nombradas para el próximo gobierno

Que emoción ver a Luz Vidal Huiriqueo @luzvidalh histórica dirigenta del sindicato de trabajadoras de casa particular @sintracap en la subsecretaría del @MinMujeryEG 💜✊🏾

A esas palabras se sumó Isidora Alcalde, concejala de Las Condes, quien sostuvo que su designación es “histórica”.

Luz Vidal fue Presidenta de las trabajadoras de casa particular y candidata a Constituyente. Hoy es la nueva subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género. Histórico! Por ti y por todas @luzvidalh 💜

Sumado a lo anterior, la ciudadanía también manifestó su postura en redes sociales, asegurando que se trata de un nombramiento “emocionante”.

Lee también: Gabriel Boric sobre crisis migratoria: “No tenemos facultades en estos momentos”

La nueva Subsecretaría de la mujer y Equidad de Género es Luz Vidal Huiriqueo. Es Trabajadora de Casa particular, dirigenta social y cofundadora de la Cooperativa de mujeres Folil Araucanía, etc. Bravooo, me emociona. El símbolo y merecimiento de todas ellas en la historia!!!

— Carlos Adriazola G. (@AdriazolaGarcia) February 1, 2022