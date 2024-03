Quién es Pilar López, la ex modelo de Sábado Gigante que fue liberada tras pasar dos años encerrada en su casa

Pilar López es el nombre de la ex modelo de Sábado Gigante que esta semana hizo noticia al darse a conocer su cruel caso: Permaneció casi dos años encerrada en su casa ubicada en Placilla, Región de O’Higgins, por decisión de su hermano Marcelo.

La mujer de 63 años era ayudada por sus vecinos y vecinas, quienes realizaron una protesta para exigir la liberación de la afectada. Fueron ellos mismos quienes durante todo este tiempo se encargaron de darle comida, acusando además de encontrarse en una situación totalmente insalubre.

La situación, visibilizada por el matinal de Chilevisión Contigo en la Mañana, culminó con la libertad de López. Y fue ella misma quien relató lo que vivió desde agosto de 2022 a la fecha.

Quién es Pilar López

Pilar López se desempeñó como ex modelo de Sábado Gigante. El famoso programa televisivo de la década de los ’80 y ’90, que era conducido por Mario Kreutzberger y que llegó a emitirse en Estados Unidos. Además, Pilar fue ex candidata a Miss Chile.

“Si yo contara todo lo que pasé…”

Finalmente, este jueves se consiguieron resultados positivos para la verdadera pesadilla que atravesaba Pilar, quien muchas veces se quedó sin alimentos debido a la ausencia de su hermano.

En concreto, él fue quien se quedó con las llaves de la casa y se las arrebató a Pilar; pero no sólo eso, sino que además le sustrajo su carnet y su dinero, por lo que la afectada no podía abastecerse de sus necesidades básicas.

Respecto de su liberación, Pilar contó al matinal de Chilevisión que todo “se fue dando cuando ustedes aparecieron”.

Además indicó que durante la tarde del miércoles le hicieron un chequeo médico y la encontraron “excelente”.

En la misma jornada, su hermano le entregó las llaves de su hogar: “Fue como vivir de nuevo para mí, volver a la vida. Sentía que ya nada tenía sentido, no entendían nunca cuánto pedí ayuda a Carabineros y a la PDI”.

Consultada sobre la insólita acción de su hermano, Pilar indicó que “esto empezó el 2019. A los dos meses de fallecer mi madre, mi hermano me quitó las llaves de mi casa porque, según él, yo caminaba con los pies a la arrastra”.

La víctima también anunció acciones legales contra Verónica Matus, mujer que habría sido cómplice del encierro: “Si yo contara todo lo que pasé. Ella venía una vez al día, estaba media hora o 10 minutos y se iba. Me insultaba, me amenazaba, me maltrataba (…) Lo que digo está comprobado y en tribunales nos vamos a ver“.

“Le tenía que pedir las llaves a Verónica y si no le decía dónde iba, no me pasaba las llaves“, recordó.

