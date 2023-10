Quique Neira en picada contra el PDG por uso de canción “abusivo y obsceno”

Este viernes el artista nacional Quique Neira compartió en sus redes sociales un importante comunicado sobre una desagradable situación que vivió con el Partido de la Gente, esto luego de que usaran una de sus canciones en campaña.

El cantante salió a defender sus ideales y negó todo tipo de relación con el PDG, además de confirmar que desde la organización no pidieron ningún tipo de autorización para usar “Sentimiento Original” en ningún tipo de formato.

¿Qué dijo Quique Neira contra el PDG?

“Declaro enfáticamente que NO he autorizado el uso de mi canción “Sentimiento Original” para una campaña política del PDG, ni mucho menos he autorizado que se utilice el título de dicha canción para ser usado como “eslogan” de la campaña que este partido político impulsa por estos días”, partió diciendo el ex integrante de Gondwana.

Con más de 2 mil likes de sus seguidores, Quique Neira explicó que se enteró de esta desagradable información en el Día de la Música Chilena. “He recibido esta noticia como muestra de la poca y distorsionada valoración que se tiene por quienes desarrollamos este trabajo tan maravilloso como es crear canciones. Una paradoja de esas que lamentablemente solo se ven en Chile”, dijo.

“Me siento totalmente pasado a llevar y vulnerado en lo más sensible de mi trabajo de más de 30 años. La falta de respeto que se ha cometido casi no necesita explicarse, pues simplemente es impresentable. ¿Cómo gente que dice estar haciendo “política en serio” hace las cosas de manera tan espantosa?“, manifestó sobre su tema que lanzó en el año 1997.

“El espíritu de esta canción es absolutamente otra cosa, que ustedes claramente no entienden, y el uso abusivo y obsceno que le están dando a esta composición mía es la prueba. Desde hace mucho tiempo que siento gran desconfianza del mundo de la política y este lamentable acontecimiento no hace más que confirmar que mi desconfianza es absolutamente justificada”, siguió desahogándose en su comunicado de prensa.

Para cerrar con su declaración comunicó que: “No solo han tomado sin autorización mi música para beneficiarse en sus objetivos políticos, sino que además, por añadidura, me adjudican públicamente una posición política, de manera totalmente forzada, sin siquiera haber sido yo consultado.”

