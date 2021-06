Durante la mañana de este domingo, se llevó a cabo el proceso de expulsión de al menos 56 ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana. Un procedimiento que, según detallaron desde el gobierno, corresponde por delitos administrativos y judiciales.

Una situación que ha provocado críticas desde organizaciones de migrantes, quienes denuncian que esto no habría respetado los Derechos Humanos o la legalidad del proceso por realizarse durante el fin de semana, instancia en la que las cortes de apelaciones no sesionan ni podrán revisar recursos de amparo presentados al respecto.

Dentro de las críticas, como la difundida por la Defensoría de la Niñez, contemplan el hecho de que habría migrantes expulsados que dejaron a hijos menores de edad en territorio nacional.

Al respecto, el periodista y conductor de CHV Noticias y CNN Chile, Rafael Cavada, manifestó que “sobre la expulsión de personas involucradas en el tráfico de drogas, no hay nada que decir”, pero “cuando hablamos de faltas administrativas, y a ello le sumamos que hay niños de por medio, me parece que la actitud es harto cuestionable“.

“Primero porque sí existe una manera de comprobar que el padre es el padre biológico. Se llama examen de ADN y existe en el mundo hace mucho tiempo. Segundo, eso podría determinarlo una corte -la necesidad de un examen de ADN-, si la corte pudiera ver el caso, pero no se ve porque estas detenciones fueron anoche y las expulsiones fueron hoy en la mañana”, añadió.

“Y tercero, si vamos a enviar a los padres a sus países de origen y enviar a los niños al Sename, significa que nos volvimos todos locos”, aseguró.

“Llevamos años escuchando la frase no más Sename, reestructuración al Sename, cambio de normas para que el Sename sea un lugar de rehabilitación y no de abuso”, dijo. Por tanto, “me parece que es de toda humanidad decir veamos este caso como un caso super particular donde no vamos a dejar un niño expuesto al Sename”.

Finalmente, argumentó que “no voy a decir nada nuevo: los niños primero. Y no veo porqué un niño, tenga el apellido extranjero o chileno, (debiese importar) si es que realmente creemos que los niños van primero”.

Denuncia Defensoría de la Niñez

A través de redes sociales, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, manifestó “nuestro repudio al comportamiento del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que una vez mas realiza procedimientos de expulsión en fin de semana (…), sabiendo que las Cortes de Apelaciones no tienen funcionamiento para poder resolver con inmediatez aquellos recursos y acciones de amparo”.

Incluso confirmó que según los antecedentes que poseen, “existen niños a quienes se les separa de sus familias y esta situación manifiesta de manera evidente el incumplimiento y la infracción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de aquellos principios básicos que protegen a niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con su derecho a vivir en familia y con aquello que se relaciona con la reunificación familiar“, añadió.