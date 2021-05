Durante la madrugada de este sábado, se registraron diversas fiestas clandestinas en la Región Metropolitana. Una de ellas ocurrió en Santiago Centro, donde cerca de 60 personas asistieron a un evento que se desarrollaba al interior de un garage.

Por otra parte, Carabineros detuvo a 32 individuos que participaron en una actividad ilegal en edificio en construcción, cuyo organizador era hijo del dueño del proyecto inmobiliario en Lo Barnechea.

Ambos hechos fueron protagonizados por jóvenes entre 20 y 30 años. En ese sentido, Rafael Cavada criticó este tipo de reuniones durante la emisión de las noticias matutinas de CHV Noticias y CNN Chile.

“Personas que echan a perder el trabajo de centenares de trabajadores del mundo de la salud que se sacan la mugre, se exponen, no ven a sus familias, tienen turnos de 24 horas tratando gente y estos insensatos -por llamarlos de una manera elegante- siguen”, afirmó.

El periodista sostuvo que el problema está en que “la gente no toma conciencia y no parece escarmentar cuando son sorprendidos haciendo este tipo de cosas”.

“No se trata acá de ponerse moralista, pero cuando uno ve que fallecen 104 personas un día y 140 el otro, gente de 38 años que fallecieron después de ser desintubados, pero simplemente no pudieron resistir el embate de la enfermedad, me parece simplemente una imbecilidad“, agregó.

Asimismo, indicó que “resulta al menos curioso o quizás reconfortante ver que el descriterio está igualmente repartido más allá del nivel de ingreso. Tenemos gente en Santiago Centro atiborrando un lugar y gente con autos de alta gama celebrando en un edificio en construcción, ¿el factor en común? la absoluta falta de criterio y sentido común, y una inexplicable arrogancia“.