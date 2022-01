En el marco de la visita del presidente Sebastián Piñera al nuevo Hospital de Curicó, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) le tironeó la mano a la gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo (DC).

El video del suceso rápidamente fue viralizado en redes sociales y la acción del parlamentario de la UDI causó un amplio y transversal rechazo. Ante esto, gobernadora Cristina Bravo manifestó que “todas las personas que han normalizado este tipo de situaciones deben entender que la sociedad cambió. Rechazo profundamente cualquier acto que atente con el respeto irrestricto de la voluntad de las personas”.

Del mismo modo, debido a que el parlamentario de la UDI le pidió perdón, la gobernadora de la DC indicó que “con o sin disculpas, qué le digo a miles de niñas en el Maule y Chile, que viven diariamente situaciones de agresión o que son pasadas a llevar. Seguiré trabajando incansablemente por el respeto y el fortalecimiento del rol de la mujer en nuestra sociedad”.

En ese sentido, en una nueva edición de CHV Noticias AM, el conductor Rafael Cavada manifestó que “es confundir el siglo XXI con el siglo XI, en donde los hombres imponen su voluntad sobre las mujeres”.

“Tal como decía la gobernadora, es no entender para nada como ha cambiado no sólo Chile, como ha cambiado el mundo respecto del trato que se le da a las mujeres. No hay que tocarlas sin su consentimiento”, enfatizó el conductor de CHV Noticias AM.

Posteriormente, Cavada reflexionó: “Es tan fácil de entender, pero tan difícil para algunas personas que fueron educados en una cultura mucho más patriarcal y menos consiente con el respeto hacia las mujeres”.

