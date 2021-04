Un exitoso debut tuvo el periodista Rafael Cavada en su primer día como conductor del la entrega informativa matinal de CHV Noticias de los fines de semana, la que se lleva a cabo en conjunto con CNN Chile.

Cavada condujo por primera vez el espacio el sábado, llegado a ser trending topic número 1 en Twitter por sus reflexiones sobre los hechos que le tocó informar.

Tras la emisión del programa, el periodista habló con Las Últimas Noticias, medio al que admitió haberse sentido nervioso: “el día que no me dé nervios, me dedico a otra cosa. Fue un cosquilleo agradable que se explica porque todo pasó muy rápido”.

Cavada explicó que desde 2014 que no participaba en un noticiero. El miércoles recibió la oferta de sumarse al informativo y no lo tuvo que pensar mucho, porque ya conocía al equipo.

“Había hecho el área internacional, reportajes, pero jamás había conducido un noticiero. Chilevisión me ofrece un formato que me acomoda mucho porque no estás solo sentado leyendo, sino que dialogas con las personas, puedes hacer una crítica y opinar sobre lo que involucra la pandemia, por ejemplo”, comentó.

Ese día se levantó a las 6 de la mañana y una de las primeras cosas que hizo fue pasear a sus perros y estudiar los últimos acontecimientos.

Durante su primera jornada a cargo de la entrega informativa matinal de fines de semana, Cavada cuestionó la decisión del Gobierno de llevar el proyecto del tercer retiro del 10% al Tribunal Constitucional (TC) y se refirió a la presidenta de la entidad, María Luisa Brahm, quien es investigada por maltrato a los funcionarios y por supuestos “allanamientos ilegales” de la PDI en el organismo: “para estar en el TC debería ser al menos una destacada abogada constitucionalista con experiencia”.

Además, durante el programa el conductor sufrió un chascarro al quedar fuera de pantalla, tras lo cual comentó: “permíteme hacer una aclaración, probablemente los televidentes vieron que salí en un momento de la cámara. El por qué ocurrió eso, lo va a responder la subsecretaria Paula Daza apenas comience la conferencia, porque yo estoy en mi primer día y todavía no me ubico bien en mis posiciones en cámara”.