En una nueva edición del noticiero AM de CNN Chile y CHV Noticias, el conductor y periodista, Rafael Cavada, realizó un duro descargo respecto a las personas que no han podido recibir ninguna ayuda económica del Estado en el marco de la crisis sanitaria.

Durante el programa, cientos de usuarios reportaron que no pudieron postular al Bono Clase Media por no cumplir con los requisitos y por no poder acreditar una baja en sus ingresos.

“Acá hay dos cosas sobre este problema en particular, tenemos claro que no lo podemos resolver. Chile durante muchísimo tiempo vivió como si registrar, catastrar, hacer una clasificación de la pobreza fuera innecesario”, comenzó diciendo Cavada.

“Nos enteramos a medida que pasaba la pandemia, que teníamos a millones de personas trabajando en la informalidad. No porque tuvieran un contrato en negro, sino que porque iban a trabajar a las ferias libres o en empleos informales. Esas personas a las que usted les compra golosinas o flores están en la más absoluta desprotección. No tienen como comprobar que les bajaron los ingresos“, agregó.

Lee también: Bono Clase Media: SII aclara que sólo esta tarde estará disponible plataforma para postulación

En la misma línea, el conductor expresó que “no tenemos un catastro real de cuanta gente hay viviendo con menos de $100 mil pesos, con menos de $200, con menos de $300 o a que medida recurren ellos para poder sobrevivir”.

“Es un problema que no hemos logrado resolver durante la pandemia, porque hemos estado preocupados de otras cosas, porque no somos capaces, porque durante mucho tiempo se consideró que el mercado resolvía estos problemas”, añadió.

Finalmente, el conductor hizo hincapié en otras pandemias que ya han sido alertadas por expertos y lanzó un potente mensaje sobre la gestión de la crisis sanitaria.

“¿De verdad queremos enfrentarnos a otra pandemia de esta categoría sin tener claro los niveles de pobreza, sin tener claro los niveles de hacinamientom, los niveles de subempleo o trabajo informal en este país, teniendo que recurrir una vez más al 10% de los ahorros previsionales para salvar la situación e hipotecar unas pensiones que ya eran pobres y convertirlas en miserables?”, cerró.