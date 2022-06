Cavada tras crimen de carabinero en PAC: “Habla de la incapacidad del Estado para generar la inteligencia”

Durante horas de la tarde de este viernes, un cabo 2° de Carabineros fue herido fatalmente en la cabeza luego de recibir un disparo mientras se encontraba realizando una fiscalización en una barbería en Pedro Aguirre Cerda (PAC). Al respecto, el conductor de CHV Noticias AM, Rafael Cavada, calificó este hecho como “lamentable y horroroso”, además reflexionó sobre los frecuentes delitos de este tipo en distintos sectores de la capital. “Hace unos 15 años, en La Legua emergencia, la gente escuchaba balazos todas las noches. Se intervino el sector y eso no funcionó. No se logró controlar la cantidad de personas que andaban delinquiendo, traficando o con armas (…) Eso habla de la incapacidad del Estado chileno para generar la inteligencia, ese corpus de conocimiento que lleva a poder desarticular las bandas. Y no es responsabilidad de este gobierno ni del anterior ni del otro, es responsabilidad del Estado”. Por otra parte, criticó el proyecto de ley presentado por el diputado Gaspar Rivas (PDG), que busca permitir a todos los ciudadanos poseer un arma de fuego en sus hogares. “Si pretende aumentar las armas en circulación, es absolutamente descabellado a la luz de la experiencias que hemos tenido”, sostuvo.