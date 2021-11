El Ministerio Público de la Región de Los Ríos solicitará el cierre de la investigación y el sobreseimiento definitivo del sargento de Carabineros Juan González Iturriaga, imputado por delito de homicidio simple tras disparar en el marco de un control de identidad preventivo al malabarista Francisco Martínez.

El fiscal Marcelo Leal comunicó la decisión al Juzgado de Garantía de Panguipulli. En tanto, la audiencia para discutir el sobreseimiento quedó fijada para el 17 de diciembre.

El conductor de CHV Noticias, Rafael Cavada, recordó este suceso ocurrido en febrero del presente año en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos, y que generó diversas manifestaciones en distintos puntos del país.

“Él (Martínez) era una persona conocida en su comunidad. Era considerado bastante inofensivo, además era una persona que -según declaraciones de sus familiares- padecía algún grado de esquizofrenia. Por lo tanto, uno puede preguntarse más allá de que la justicia determine que el carabinero estuvo dentro de los protocolos, qué protocolos son estos“, comenzó diciendo.

En ese sentido, el periodista cuestionó que no existiera “alguna manera más eficiente que no termine con una persona herida de muerte para controlar a alguien”. Sin embargo, reconoció que Martínez “también tenía estos cuchillos que, aunque no tengan filo, son un objeto peligroso si alguien intenta dañar a otra persona con ellos”.

Además, recordó las publicaciones falsas que surgieron entorno a supuestos antecedentes penales del fallecido artista callejero. “Cuando Francisco ya había fallecido, sufrió un escarnio público por la publicación de una ficha de antecedentes que no era de él, que incluso la publicó el ex presidente de la Asociación de Fiscales de Chile, Pedro Orthusteguy”, señaló.

“Entonces, la ira que causó la muerte y el tratamiento de todo este caso provocó aquellas protestas y la quema de edificios municipales en Panguipulli. Probablemente la justicia determinará que acá se sobresea la causa, pero el daño causado en todo esto debe guiarnos a tener mejores protocolos para una comunidad pequeña“, agregó.

Finalmente, Cavada concluyó que “de alguna manera, uno piensa que se puede evitar que la situación se desborde y se transforme en un tiroteo en la vía pública o que al menos así deberían estar diseñados los protocolos” y que se debería “tener el debido respeto con una persona que, una vez muerto, no se le publiquen antecedentes falsos y que eran de otra persona, un prontuario que él no tenía”.