Cavada por saqueos en barrio Meiggs: “No se condice con ninguna postura política, es simplemente delincuencia”

Durante la jornada de este domingo 1 de mayo, un grupo de encapuchados llegó al sector de barrio Meiggs, en la comuna de Estación Central, para realizar una serie de disturbios que terminaron con saqueos a distintos locales del lugar, los que no se encontraban funcionando por el Día del Trabajador. En ese sentido, el periodista y conductor de CHV Noticias AM, Rafael Cavada, criticó este hecho sosteniendo que “la práctica de ir encapuchado y saquear locales comerciales la hemos visto antes, y esa actitud no se condice con ninguna postura política ni con la defensa de ninguna idea, es simplemente delincuencia. Las personas que vemos ahí (en las imágenes) desarrajando una cerradura son ladrones”.