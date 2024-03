La vez en que Raffaella Di Girolamo sinceró las razones para cambiar de apellido: “Crecí con una madre sola”

Fundación Para La Confianza anunció este martes una querella contra el actor y director de teatro, Cristián Campos, por presuntos abusos sexuales cometidos cometidos en contra de Raffaella di Girolamo, hija de su ex pareja, Claudia Di Girolamo.

“Como a muchas víctimas de abuso sexual, le tomó largo tiempo recuperar fuerzas, siendo fundamental el apoyo incondicional de su familia y personas más cercanas, en la búsqueda de la justicia, que hoy se inicia”, señalaron a través de un comunicado.

Tras la noticia que ha conmocionado a la opinión pública y al mundo de las culturas, han aparecido distintas muestras de apoyo hacia Di Girolamo, sobre todo, en redes sociales.

Las razones de Raffaella Di Girolamo para cambiar su apellido

Si bien ha adoptado un bajo perfil en el área de la entretención, Raffaella Di Girolamo fue invitada a un episodio de La Divina Comida de Chilevisión, el cual fue emitido en octubre del año pasado.

En aquella oportunidad, la psicóloga de profesión profundizó en el vínculo que tiene con su mamá y contó detalles de las razones que la motivaron a cambiar su apellido por el de su progenitora.

“Yo crecí con una madre sola. Se sacó la cresta conmigo, no terminó la universidad, tuvo que hacerse una carrera a punto de esfuerzo conmigo al lado”, comentó sobre vínculo que mantiene con su madre.

“Yo peleé mucho, tuve que pagar a abogados”

Asimismo, Raffaella Di Girolamo confesó que dio una dura batalla para poder llevar el apellido Di Girolamo y contó que “yo peleé mucho, tuve que pagar a abogados”.

“Mi mamá me tuvo con quien fue mi progenitor, quien fue mi padre hasta mis 10 años, que yo tuve super buenos recuerdos con él hasta los 10 años, y a los 10 años pasó a ser una persona que no quería ser padre. Pero en esos 10 años no vivía en Chile porque él vivía en Nueva York”, explicó en el espacio.

En cuanto al rol de su madre durante ese proceso, explicó que “viajar en avión de aquí para allá era un privilegio, pero aparte era sola, era chica. Claro, entonces ahí también cuando se acaba ese vínculo, aparece más un vínculo con mi madre”.

