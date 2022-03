Durante la mañana de este viernes 25 de marzo, estudiantes y apoderados del Liceo Darío Salas de Santiago, realizaron una manifestación en rechazo por el retorno a clases presenciales, tras la suspensión decretada por la presencia de aguas servidas en el recinto.

Es relevante consignar que el pasado 2 de marzo, los estudiantes regresaron a clases en las aulas del establecimiento educacional. No obstante, el reciente 22 de marzo, a 20 días del reencuentro entre compañeros y compañeras, las clases fueron suspendidas por orden de la Seremi de Educación, debido a múltiples razones: La existencia de aguas servidas, la falta de infraestructura adecuada, y la escasez de alimentos, entre otras problemáticas.

Sin embargo, desde la Dirección de Educación Municipal de Santiago (DEM), emitieron un comunicado en el cual se ordenaba volver a las clases presenciales desde este viernes 25 de marzo. Lo anterior, según argumentan, luego de una nueva fiscalización y trabajos que darían cuenta de la solución ante las deficiencias previamente detectadas.

“Lamentamos este tiempo de interrupción de la presencialidad educativa para nuestros y nuestras estudiantes, y volvemos a agradecer todo el trabajo de las y los docentes, y de los asistentes de la educación desde el inicio de este singular año escolar”, indicaron en el documento.

Lee también: Ministra Vallejo por estudiante baleado en marcha: “Estos hechos son de suma gravedad”

Asimismo, anunciaron que el próximo lunes 28 de marzo, la Dirección de Educación Municipal tendrá una reunión de trabajo con la Seremi de Salud de la Región Metropolitana para “colaborar y coordinar” todo lo relacionado a la seguridad de los alumnos y alumnas, para que así puedan desempeñar sus labores en las mejores condiciones posibles, “pese al contexto de abandono y de déficit presupuestario en que se desenvuelve la educación municipalizada de la comuna“.

Presencia de ratones y un grave accidente

Sin embargo, tras el retorno a las clases presenciales de este viernes, dos graves incidentes ocurrieron al interior de las dependencias del establecimiento, dejando en evidencia la continuidad de las problemáticas pese a la fiscalización y orden de la Dirección Municipal de Educación, que aseguraba las buenas condiciones del inmueble.

El primero de ellos, fue la presencia de ratones, lo que quedó captado en un registro elaborado por los mismos alumnos del colegio.

Y la segunda peripecia, fue la caída de un estudiante de enseñanza básica a un pozo de alcantarillado, resultado con una de sus costillas fracturadas.

“Lamentablemente el alumno cayó en un pozo de alcantarillado el cual estaba en malas condiciones y tenía una tapa de madera. Al caer, el niño se fracturó las costillas. Llamamos inmediatamente a la ambulancia y rápidamente fue atendido por los especialistas del Hospital Félix Bulnes“, señaló en conversación con CHV Noticias digital, la directora del liceo, Lilian Vicent.

En ese contexto, la directora del establecimiento manifestó que nunca estuvo de acuerdo con el retorno presencial de los estudiantes porque no estaban las condiciones de infraestructura, las cuales a su juicio, ponían en peligro a los estudiantes, como quedó evidenciado con el accidente en la presente jornada.

Lee también: Grupo de secundarias protestan fuera del Instituto Nacional por denuncias de acoso

“No sé a qué acuerdo habrán llegado los fiscalizadores del Seremi con el sostenedor, pero él de palabra me dijo que los estudiantes podían asistir hoy a clases. Él me dio la indicaciones para convocarlos. Vemos que lamentablemente no se ha reparado en su totalidad lo que pone en peligro a los estudiantes, por eso pasó hoy lo que sucedió“, explicó.

“Lo que pasa es que efectivamente el sostenedor reparó parte de los baños, pero en realidad, faltan otras subsanaciones. A mi modo de entender, lo que ellos quieren hacer, es realizar las reparaciones con los alumnos en clases presenciales. Yo les he hecho ver de que desde año pasado, es tal la magnitud de los daños, que si no se reparan antes de que los alumnos ingresen a clases presenciales, los estudiantes están en un grave peligro“, añadió.

Estudiantes no pudieron desayunar ni almorzar

Por otra parte, la directora del liceo reveló que en el retorno a las clases de la presente jornada, los alumnos y alumnas no pudieron ni desayunar ni almorzar.

“Hoy había averías en el comedor de la Junaeb. La concesionaria, debido al olor -ya que hay una alcantarilla abierta y no reparada- determinaron que no se podía cocinar porque se podían contaminar los alimentos y dañar la salud de los niños. Los alumnos de sexto a cuarto medio no tuvieron desayuno ni almuerzo“, lamentó.

“Decir que si nuestras autoridades tuvieran como prioridad la educación -que es un asunto país y que trasciende al gobierno de turno- pudiéramos todos fortificar la educación pública. Pero ¿Qué ha pasado? Estamos en crisis porque dependemos muchas veces de la voluntades políticas y no de políticas nacionales que mejorarían nuestro sistema. Si las decisiones las tomaran personas que pisan el aula y que conocen los establecimientos no tendríamos decisiones erradas que perjudican a los estudiantes“, enfatizó Vicent.

El regreso a las clases virtuales

Tras los antecedentes, los profesores del Darío Salas emitieron un comunicado en el cual explican que realizarán clases virtuales desde el próximo lunes 28 de marzo, para no perder la continuidad de las enseñanzas.

“Como es de dominio público, la Dirección de Educación de la Ilustre Municipalidad de Santiago (DEM) ha señalado la vuelta a clases presenciales, pese a los insuficientes e insatisfactorios arreglos realizados a la infraestructura y condiciones generales del Liceo”, señalaron.

Las falencias del liceo

En esa misma línea, enumeraron las falencias dentro del establecimiento educacional:

Presencia de roedores en baños de varones. Ausencia de ventanales y protecciones. Baños tapados e inutilizables. Cañerías rotas. Contaminación ambiental por olores pestilentes. Presencia de aguas servidas. Filtraciones de agua de un piso a otro. Gimnasio y auditorio inutilizables. Raciones insuficientes por parte de la Junaeb. Espacios inadecuados, en mal estado e insuficientes.

Incluso, informaron que en el día de hoy, además del accidente que sufrió el alumno de sexto básico, “un curso 5º básico y un docente (resultaron) intoxicados fruto de la pestilencia“.

Lee también: Apoderada acusada de apuñalar a profesor en Talcahuano quedó en prisión preventiva

“Informamos que, como cuerpo docente, y producto de una votación democrática, hemos decidido que a partir del día lunes 28 de marzo, los y las docentes cumplirán con sus responsabilidades profesionales de forma remota (online) con los recursos disponibles en el establecimiento, hasta que sean subsanadas en su totalidad las falencias antes señaladas”, comunicaron.

La educación y la alimentación de NNA como derecho humano

Por su parte, Bastián Fredes, presidente el centro de alumnos del Liceo Darío salas, en conversación con CHV Noticias digital, aseguró que difiriendo de lo establecido por la autoridad, ellos también creen que “no están las condiciones aptas para asumir las clases presenciales“.

“Los baños meramente fueron limpiados y algunas tuberías reparadas, pero no ha habido mantenimiento profundo. Sigue habiendo presencia de aguas servidas, es decir, agua de alcantarillado mezclada con agua potable. Además, los urinarios no han sido reparados y no poseen agua suficiente para el alumnado”, puntualizó.

Lee también: Apedrean liceo tras denuncia de alumna que habría sido violada: “El colegio no supo abordar la situación”

“Las raciones de comida son insuficientes, hay 619 para más de 1.600 estudiantes. La infraestructura del liceo sigue siendo deplorable. Otro ejemplo de la falta de infraestructura, son las malas condiciones de barandales en el cuarto piso de los cuartos básicos, haciendo que sea fácil que alguien sea empujado y caiga“, detalló.

En ese mismo sentido, denunció que las salas tienen ausencia de artículos de aseo personal. “También hay vidrios rotos, falta de sillas y mesas. Hay 210 alumnos sin acceso internet, 348 estudiantes obligados a pagar planes de datos, por tanto la modalidad online tampoco es la más viable. Hacemos un llamado como centro de estudiantes a movilizarse para subsanar y ampliar las falencias de nuestra institución para un regreso digno, en el cual el alumnado pueda tener acceso a recursos básicos”, precisó.

“Exigimos a la autoridad una gestión oportuna, sin excusas, cuando está la integridad, seguridad y dignidad de las y los estudiantes expuestas al cierre por insalubre, impidiendo a decenas de estudiantes a acceder a una educación y alimentación como derecho humano“, concluyó.

El apoyo de la Agrupación de Centros de Apoderados de liceos públicos de Santiago

Desde la Agrupación de Centros de Apoderados de Liceos y Escuelas públicas de Santiago, indicaron que de ninguna manera es aceptable que niños, niñas y adolescentes asistan a clases en las condiciones actuales del establecimiento, considerando los graves problemas de infraestructura.

“La normalización de la precariedad de la educación pública es inaceptable, es más, nos aparece una vulneración a los derechos en la dignidad con las que nuestras niñeces y adolescencias son educados”, expresaron.