Arriesga prisión preventiva: Raúl Torrealba negó delitos en inicio de formalización en su contra por fraude al fisco

Cerca de las 9:00 horas de este jueves comenzó la formalización del ex alcalde de Vitacura Raúl Torrealba, proceso en el que se investiga por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos luego de dos años de investigación.

La audiencia se realiza en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, lugar en que el ex jefe comunal negó su participación en una presunta asociación ilícita, tras arribar al recinto pasadas las 8:00 horas.

Pedirán prisión preventiva

“Lo que ocurre hoy es que voy a saber qué se me imputa. Hasta el momento, lo único que he visto son notas de prensa“, aseguró el ex militante de Renovación Nacional a su llegada al Centro de Justicia.

En esa línea, cabe recordar que en mayo defendió su inocencia al aseverar que “en mis más de 25 años como alcalde de la comuna de Vitacura jamás me valí del cargo para enriquecerme y muchas de las noticias que han aparecido en la prensa no tienen ningún sustento en la realidad”.

Si bien la formalización está en curso, de momento, la defensa del ex alcalde solicitó que la Municipalidad de Vitacura no tenga calidad de querellante en la causa. Mientras que la Fiscalía Centro Norte, que lleva adelante la acusación, pedirá la prisión preventiva para Torrealba.

Hay otros 5 formalizados

En la audiencia también se formularán cargos contra Antonia Larraín, ex sub directora de desarrollo comunitario; Domingo Prieto, ex director de los programas Vita; Renato Sepúlveda, ex director de desarrollo comunitario y los contadores Arnaldo Cañas y Augusto Silva.

Todos ellos son acusados de haber integrado un sistema para defraudar al municipio, con el cual habrían desviado fondos de las corporaciones Vita a las cuentas personales de la ex autoridad, mismo que, a su vez, es sindicado como el líder de la organización.