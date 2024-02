Raúl Torrealba, ex alcalde de Vitacura, tras dejar la prisión preventiva: “No he reconocido delitos”

Este miércoles y luego de pasar ocho meses en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, Raúl Torrealba, ex alcalde de Vitacura, salió de la cárcel tras una audiencia de revisión de medidas cautelares en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Ahora, el ex edil de la comuna del sector oriente de Santiago quedó con arresto domiciliario total en el marco de su formalización por diversos delitos vinculados a hechos de corrupción durante su gestión, así como presuntos delitos tributarios por un monto cercano a $700 millones.

Declaraciones de Raúl Torrealba tras dejar la prisión preventiva

El ex alcalde había afirmado que nunca financió ninguna campaña política aparte de la suya y señaló que el dinero que tenía en sobres era usado para diversos gastos municipales.

Durante esta jornada y tras dejar la prisión preventiva, manifestó: “No he reconocido delitos, le he relatado los hechos al señor fiscal… Le aclaré muchos temas que la investigación no le ha permitido a la Fiscalía conocer aún. Esto está recién empezando y falta mucho por conocer”.

“Hay temas que yo he reconocido desde el primer día… Nunca he pagado ninguna campaña, salvo la mía”, agregó.

Sobre la presencia de sobres con dinero en su oficina, Torrealba afirmó que eran “para entre algunas otras cosas, pagar unas encuestas de comportamiento de la municipalidad y cosas por el estilo. Tenía que ser en efectivo, porque los cobros los hacían en efectivo”.

