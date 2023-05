Viralizan rayados a vagones de tren EFE más moderno de Sudamérica en Chile: “Jamás seremos Finlandia”

“Pensé que era Japón”. Ese fue uno de los comentarios más recordados tras la presentación que tuvo el tren BMU, la nueva adquisición de EFE y que corresponde a uno de los más modernos de Sudamérica. Máquina que será puesta en marcha en Chile, uniendo a Chillán y Santiago.

Sin embargo, pocas horas después de su debut en los rieles, se dio a conocer que aparentemente este mismo tren fue vandalizado por desconocidos. Concretamente, sus vagones quedaron completamente rayados con grafitis.

Este hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, donde se puede observar a un grupo de encapuchados que pintaban este tren BMU ante la mirada impotente de un guardia.

Sin embargo, desde la empresa aclararon que este registro es de hace varias semanas, incluso antes de que se hiciera la presentación oficial del vehículo.

Desde la empresa además criticaron lo ocurrido, en conversación con The Clinic, enfatizando que esto “no solo genera un daño patrimonial, sino también porque afecta a las personas que usan los servicios. En el caso de estos trenes, que aún no están operativos, provoca demoras en los procesos de pruebas que se llevan adelante”.

Si bien desde EFE no se confirmó que efectivamente corresponde al tren que fue presentado el miércoles en la Región del Ñuble, los registros de los anuncios de pruebas dinámicas junto con los de la vandalización, dan cuenta que la patente de las máquinas coinciden.

Finalmente se informó que este hecho ocurrió en la maestranza San Eugenio de EFE en Santiago, específicamente, Estación Central.

El más moderno de Sudamérica

Cabe recordar que en el marco del proceso de modernización de EFE Trenes de Chile, el tren BMU fue presentado el pasado miércoles en la ciudad de Chillán con la premisa de ser “el más moderno de Sudamérica”.

Éstos cuentan con sistemas de alimentación bimodal, es decir, están habilitados para funcionar tanto con alimentación eléctrica a través de catenaria como con combustible diésel.

Poseen 4 coches con una capacidad total de 236 pasajeros sentados por tren, mientras que permiten un desplazamiento a una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora.

El servicio ofrecerá 12 viajes diarios, pasando de transportar poco más de 315 mil pasajeros en 2022, a cerca de 800 mil cuando esté plenamente operativo.

“Es un tren que tiene prestaciones muy avanzadas en relación al tren que está operando actualmente. La climatización, los tipos de asientos, los respaldos, apoya piernas, los puertos USB, el aire acondicionado… es un tren mucho más cómodo, rápido, seguro”, subrayó el gerente general de EFE Central, Juan Pablo Palomino.