Prácticamente una teleserie fue lo que mostró este miércoles la centroizquierda chilena, luego que un pacto que parecía casi listo cayera estrepitosamente.

Durante la tarde se veían acuerdos en las oficinas del Servicio Electoral (Servel), que dejaban al Partido Comunista, Frente Amplio y Partido Socialista en una primaria legal apoyada por casi toda la centroizquierda nacional.

Sin embargo, el hecho de que Heraldo Muñoz y Pablo Vidal bajaran sus candidaturas para respaldar la de Paula Narváez sólo derivó en que al interior del FA surgieran dudas.

Precisamente habría sido desde Convergencia Social, partido que alcanzó a juntar las firmas para la candidatura de Gabriel Boric, que pusieron trabas para sellar el acuerdo, apuntando al PPD y al PL como las piedras en el zapato.

Pero la postura de CS no sería compartida por la de sus compañeros de colectivo, pues desde Revolución Democrática hicieron un llamado a no equivocarse y sumarse al acuerdo.

“No es tiempo de exclusiones, tenemos la oportunidad de transformar Chile y construir mayoría, que sea el pueblo el que decida. No nos equivoquemos, la oportunidad es la primaria amplia. Esto no ha terminado”, escribió la presidenta RD, Catalina Pérez.

Y así como la timonel de RD también lo hicieron otros personeros del partido:

Juntamos firmas con un objetivo claro liderado por @gabrielboric. No es tiempo de exclusiones, tenemos la oportunidad de transformar Chile y construir mayoria, que sea el pueblo el que decida. No nos equivoquemos, la oportunidad es la primaria amplia. Esto no ha terminado.

— Catalina Pérez Diputada (@CatalinaPerezS) May 20, 2021