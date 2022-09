Al ritmo de Rosalía: Así reaccionó Giorgio Jackson a nueva reunión entre pdte. Boric y Justin Trudeau

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, reaccionó a la reunión que sostuvo este miércoles el presidente Gabriel Boric con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, en medio de su gira por Nueva York.

Luego del diálogo, el mandatario publicó una imagen de su reencuentro con Trudeau, a quien conoció en junio pasado en el marco de su visita a Norteamérica para participar en la novena Cumbre de las Américas.

“Hoy nos reencontramos con Justin Trudeau, con quien estamos trabajando juntos en varias agendas globales, entre ellas el combate frontal a la crisis climática mediante una transición hacia una economía verde y en particular la protección de los océanos”, escribió la autoridad chilena en su cuenta de Instagram.

En la fotografía se muestra un fuerte abrazo entre ambos mandatarios, lo cual desató una serie de comentarios en la publicación. Sin embargo, la mayoría hacían referencia al ex titular de la Segpres.

“Fuerza Giorgio”, “Giorgio Jackson: Sean felices”, “ministro, le recomiendo All too Well de Taylor Swift” y “Qué haces besando a la lisiada, dijera Giorgio Jackson”, fueron parte de las reacciones de los usuarios.

Finalmente, Jackson utilizó sus historias de Instagram para referirse a esta comentada imagen. “Ya, si sé qué están pensando quienes siguen las redes sociales del presidente y vieron LA FOTO“, partió diciendo.

“Y a sus sugerencias, les comento que no voy a subir la canción de la vez pasada con la foto. En cambio, voy a subir otra canción“, escribió el secretario de Estado, compartiendo el post del presidente Boric acompañada del tema Despechá, de la cantante española Rosalía.

Cabe mencionar que en junio pasado, el ministro hizo noticia por su particular reacción por la reunión de Boric y Trudeau en un bar canadiense. En esa ocasión, bromeó con el hit Ultra Solo de Polimá Westcoast y Pailita.