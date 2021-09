Con 94 votos a favor, 39 en contra y 9 abstenciones, finalmente se aprobó el proyecto del cuarto retiro del 10% de fondos de pensiones en la Cámara de Diputadas y Diputados. Una decisión que dejó diversas reacciones al interior del Congreso, por parte de parlamentarios y parlamentarias del oficialismo y oposición.

El diputado Diego Schalper (RN), secretario general de Renovación Nacional, manifestó que “una de las lecciones que nos ha dado la izquierda chilena, es que la izquierda se sostiene en un proyecto consistente en el tiempo, en cambio la centro derecha tiene un desafío de mirar menos la calculadora, menos la próxima elección y más la próxima generación”.

“Cada uno aquí hace sus reflexiones. Estoy en política por convicción, porque creo que hay cosas que aunque puedan eventualmente generar un nivel de incomprensión, uno tiene que hacerlas igual“, añadió el parlamentario que votó en contra del proyecto.

Por su parte, el diputado Marcelo Schilling (PS), aclaró que su decisión de abstenerse la había “tomado antes”.

Asimismo, sostuvo como argumento que “le entregamos a Piñera un país ordenado y en crecimiento, nos está devolviendo un mojón. No quiero que el próximo gobierno tenga fracaso porque se le terminó de entregar un país destruido”. Por otro lado, indicó que sí prevé que esta iniciativa tenga consecuencias, aunque destacó que aún falta su trámite en el Senado.

Marcos Ilabaca (PS), presidente de la Comisión de Constitución, indicó que “me hubiera encantado tener muchas más votación, pero hoy día es un momento por lo menos de alegría. En la Comisión de Constitución desarrollamos un tremendo trabajo en orden de entregar un proyecto en orden, integral, y mucho mejor que los anteriores”.

“Los 94 diputados que aprobaron, escucharon la ciudadanía de sus distritos, y quiero felicitar la valentía de muchos de ellos que a pesar de las presiones y amenazas, sí aprobaron”, dijo, pero “aquellos que se abstuvieron y rechazaron, tienen que entregar respuestas a su electorado”.

La diputada Erika Olivera (IND), quien votó a favor del cuarto retiro, aclaró que “en ningún momento me he sentido presionada, todo lo contrario”. Explicó que conversó con la directiva de RN y “desde el principio siempre estuvo claro que se iba a respetar mi decisión, y por lo menos tuve la tranquilidad de estar votando no bajo presión, sino que en representación del Distrito 9”.

Iván Flores (DC), señaló que este avance es “gracias a todos los colegas de todas las bancadas de la oposición y algunos del gobierno que entendieron y no cedieron a la presión”, y “ahora veremos si el Senado está a la altura de lo que espera la ciudadanía”.

Finalmente, la diputada Pamela Jiles (PH), declaró que “este retiro se consiguió gracias a los valientes diputados de la derecha que no cedieron a las presiones de Piñera. Fueron amenazados, fueron presionados, sin embargo hoy día, gracias a ellos, tenemos un cuarto retiro”.

“Hace cinco meses, cuando presenté este proyecto, me dijeron que era imposible, pero ganamos, ganaron ustedes mis nietos, mi pueblo que sufre”, agregó. Al terminar, dijo que ahora pasa la “batuta” a la senadora Yasna Provoste, para que sea ella quien guíe la discusión de la Cámara Alta de cara a una eventual aprobación y despacho del proyecto.