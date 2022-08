Desde el PC al Partido Republicano: Las reacciones que dejó la detención de Héctor Llaitul

Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fue detenido por la PDI durante este miércoles en Cañete. Al respecto, el diputado UDI Jorge Alessandri sostuvo que su captura “lamentablemente fue tarde; meses atrás nos habríamos evitado muertes, quemas, atentados y destrucción”. Eric Aedo, jefe bancada DC, catalogó la detención como una “buena noticia” al considerar que Llaitul “ha actuado con demasiada impunidad mucho tiempo”. Luis Mayol, ex intendente de La Araucanía; el senador Rojo Edwards, presidente del Partido Republicano; Lautaro Carmona, ex diputado del Partido Comunista; Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista y Verde Social; Camilo Escalona, ex senador del Partido Socialista, entre otras figuras, entregaron sus reacciones a este hecho enmarcado por la Ley de Seguridad del Estado y otros delitos asociados al robo de madera.